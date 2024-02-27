الرياض تنفي عقد لقاء بين وزير التجارة السعودي ومسؤول إسرائيلي

نفت الرياض مساء الاثنين "المزاعم المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي بانعقاد لقاء بين وزير التجارة السعودي ماجد القصبي وأحد مسؤولي الاحتلال الإسرائيلي".

جاء ذلك وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) عن مصدر مسؤول لم تسمه.

وجاء التعقيب السعودي ردا على مقطع الفيديو المتداول على منصات التواصل حول لقاء وزير التجارة ماجد بن عبد الله القصبي بأحد مسؤولي الاحتلال الإسرائيلي، وفق واس.

وأوضح المصدر أن الفيديو كان أثناء وقوف القصبي مع وزيرة التجارة النيجيرية قبيل افتتاح أعمال المؤتمر الوزاري الـ13 لمنظمة التجارة العالمية في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وأضاف "تقدم شخص للسلام على الوزير السعودي، وبعد ذلك عرّف نفسه بأنه وزير الاقتصاد في حكومة الاحتلال الإسرائيلي دون سابق معرفة بهوية الشخص".

وأكد المصدر "موقف المملكة الثابت من القضية الفلسطينية، ودعم صمود الشعب الفلسطيني ضد العدوان الإسرائيلي".