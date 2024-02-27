الحوثيون ينفون ادعاءات إسرائيلية باستهدافهم كابلات بحرية

نفت جماعة أنصار الله الحوثيين، اليوم الثلاثاء، ادعاءات وردت في الإعلام الإسرائيلي بأنهم استهدفوا كابلات اتصالات بحرية، مؤكدة أنها تتجنب الإضرار بأي كابلات في البحر الأحمر.

وقالت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في حكومة الحوثيين بصنعاء "ننفي صحة ما يروج له إعلام العدو الصهيوني بشأن ما تعرض له عدد من الكابلات البحرية في البحر الأحمر السبت الماضي".

وأكدت الوزارة، في بيان، أن الحكومة "تؤكد التزامها بالموقف العام لليمن إزاء الكابلات البحرية"، وأنها تجدد "الحرص على تجنيب جميع كابلات الاتصالات وخدماتها أي مخاطر وعلى تقديم التسهيلات اللازمة لإصلاحها وصيانتها".

وأضاف البيان أن قرار منع مرور السفن الإسرائيلية لا يخص السفن التابعة للشركات الدولية المرخص لها بتنفيذ الأعمال البحرية للكابلات بالمياه اليمنية.

ودعما للمقاومة الفلسطينية منذ تصاعد الحرب على غزة، يستهدف الحوثيون السفن التي تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية أو أفراد أو تنقل بضائع من إسرائيل وإليها، وقد وسعوا دائرة هجماتهم لتشمل السفن الأميركية والبريطانية عقب بدء الغارات على اليمن في يناير/كانون الثاني الماضي.

وزعمت صحيفة غلوبس الإسرائيلية أن الحوثيين أعطبوا 4 كابلات اتصالات في البحر الأحمر بين جدة وجيبوتي، وأن إصلاحها قد يستغرق ما لا يقل عن 8 أسابيع وفقا للتقديرات.

وأضافت الصحيفة أن الحادثة تسببت بعطل كبير في اتصالات الإنترنت بين أوروبا وآسيا، لكن الضرر الرئيسي كان في دول الخليج والهند.