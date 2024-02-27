أمير قطر يطالب بوضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني

طالب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بوضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني، وقال إن العالم "يشهد الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني باستخدام التجويع والتهجير القسري" في قطاع غزة.

جاء ذلك في كلمة لأمير قطر في باريس التي وصل إليها في وقت سابق في زيارة تستغرق يومين.

وقال أمير قطر "يجب علينا وضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني"، وأضاف "المجتمع الدولي لا يزال يفشل في حماية المدنيين في غزة".

ونقلت وكالة الأنباء القطرية أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عقد جلسة مباحثات الثلاثاء مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس بشأن تطورات الأوضاع في غزة.

وذكرت الوكالة أن قطر وفرنسا أعلنتا على هامش الزيارة مبادرة للتعاون في مجال المساعدات الإنسانية لتخفيف معاناة المدنيين الفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة.

وتنفيذا لمبادرة التعاون، وصلت اليوم إلى مدينة العريش في مصر 3 طائرات تابعة للقوات المسلحة القطرية تحمل 75 طنا من المساعدات الإنسانية.

وتحمل الطائرات 10 سيارات إسعاف ومستلزمات إيواء ومواد غذائية، مقدمة من دولة قطر وفرنسا وسيجري نقلها إلى غزة.