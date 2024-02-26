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الديوان الأميري: أمير دولة قطر يبحث مع رئيس المكتب السياسي لحماس التطورات في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة

26/2/2024-|آخر تحديث: 26/2/202403:49 م (بتوقيت مكة المكرمة)

الديوان الأميري: أمير دولة قطر يبحث مع رئيس المكتب السياسي لحماس التطورات في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة

الديوان الأميري: أمير دولة قطر ناقش مع رئيس المكتب السياسي لحماس جهود قطر للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة

الديوان الأميري: أمير دولة قطر أكد خلال لقائه هنية دعم قطر للشعب الفلسطيني وقضيته وأهمية وحدة الصف الفلسطيني

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة