أفاد الديوان الأميري القطري بأن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بحث مع رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إسماعيل هنية، التطورات في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي تدوينة على صفحته بمنصة "إكس"، قال الديوان الأميري إن أمير دولة قطر ناقش مع رئيس المكتب السياسي لحماس جهود قطر للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف أن الشيخ تميم أكد خلال لقائه هنية، في مكتبه بقصر لوسيل، دعم قطر "للشعب الفلسطيني وقضيته وأهمية وحدة الصف الفلسطيني، لنيل حقوقه الوطنية المشروعة وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

سمو الأمير المفدى يستقبل الدكتور إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية في فلسطين (حماس)، وذلك بمكتبه في قصر لوسيل. https://t.co/JhCZ1ziedp — الديوان الأميري (@AmiriDiwan) February 26, 2024

ونقلت مصادر إعلامية أن محادثات صفقة تبادل للأسرى والمحتجزين استؤنفت أمس الأحد في الدوحة وستعقبها جولة أخرى في القاهرة بمشاركة مسؤولين أميركيين وإسرائيليين ومن حركة حماس.

كما أعلن البيت الأبيض أمس أن الولايات المتحدة وإسرائيل ومصر وقطر توصلوا إلى تفاهم بشأن الملامح الأساسية للصفقة.