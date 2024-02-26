شخص يضرم النار بنفسه أمام السفارة الإسرائيلية بواشنطن

أضرم شخص النار في نفسه أمام مقر السفارة الإسرائيلية في العاصمة الأميركية بعد ظهر الأحد، مما أدى إلى إصابته بجروح بليغة.

وقال مسؤول في خدمة الإطفاء والطوارئ الطبية في واشنطن إنهم تلقوا بلاغا بأن شخصا بالغا أضرم النار في نفسه أمام مبنى السفارة الإسرائيلية.

وأضاف أن أفرادا من جهاز الخدمة السرية تمكنوا من إخماد النيران.

ولفت مسؤول الإطفاء إلى أن الشخص الذي أضرم النار في نفسه نُقل إلى مستشفى بالمنطقة، وأن حالته حرجة بسبب إصابته بجروح بليغة.

ولم يكشف المسؤول عن تفاصيل حول هوية هذا الشخص أو ارتباطاته والأسباب التي دفعته لإضرام النار في نفسه أمام مبنى السفارة الإسرائيلية.

وتحقق الشرطة المحلية والخدمة السرية في الحادث.

وكانت السفارة الإسرائيلية هدفا للاحتجاجات المستمرة ضد الحرب على غزة التي أدت إلى اندلاع مظاهرات حاشدة مؤيدة للفلسطينيين بالولايات المتحدة وأنحاء كثيرة من العالم.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 عدوانا شرسا على قطاع غزة تسبب باستشهاد نحو 30 ألف فلسطيني، ودمار هائل في البنية التحتية للقطاع المحاصر، وسط اتهامات لإسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بارتكاب "إبادة جماعية".