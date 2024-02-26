الجيش الأردني ينفذ أكبر عملية إنزال للمساعدات فوق ساحل غزة

أعلن الجيش الأردني أنه نفذ -اليوم الاثنين- أكبر عملية إنزال مساعدات لسكان غزة منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال الجيش الأردني في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية إن عمليات إنزال المساعدات قامت بها 3 طائرات أردنية وطائرة فرنسية من طراز "سي-130" واستهدفت 11 موقعا على ساحل غزة من شمال القطاع وحتى جنوبه.

وأضاف أن المساعدات التي تم إنزالها بتوجيه من الملك عبد الله الثاني تضمنت مواد إغاثية وغذائية بينها وجبات جاهزة عالية القيمة الغذائية، مشيرا إلى أن الهدف منها التخفيف من معاناة سكان القطاع.

كما قال الجيش الأردني إن عملية الإنزال الجوي الجديدة استهدفت بشكل رئيسي إيصال المساعدات للسكان بشكل مباشر، مضيفا أنه مستمر في إرسال المساعدات باتجاه مطار العريش الدولي في مصر أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة.

مئات النازحين يحاولون الحصول على مساعدات أسقطت جويا في الأجواء الغربية من مدينة دير البلح وسط قطاع غزة#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/nvOvayUBbX — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) February 26, 2024

وأظهرت مقاطع مصورة تم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي مواطنين فلسطينيين يحتشدون على ساحل البحر في محاولة للحصول على بعض صناديق المساعدات التي ألقيت بواسطة مظلات.

وبذلك يكون الجيش الأردني قد نفذ حتى الآن 16 إنزالا جويا، وخصصت عمليات الإنزال السابقة للمستشفى الميداني الأردني وواحدة لنحو 800 شخص محاصرين داخل كنيسة القديس برفيريوس في حي الزيتون شرق مدينة غزة.

وتمت بعض العمليات السابقة بمشاركة هولندا وفرنسا، وقالت إسرائيل في السابق إن عمليات الإنزال الأردنية تتم بالتنسيق معها.

وتأتي العمليات التي نفذها الجيش الأردني فيما تتصاعد التحذيرات من انتشار المجاعة في القطاع المحاصر، حيث أكدت مصادر فلسطينية وفاة عدد من الأشخاص بسبب الجوع.