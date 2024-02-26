البرهان يتوجه إلى ليبيا لبحث أوضاع السودان

توجه رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان عبد الفتاح البرهان صباح اليوم الاثنين إلى ليبيا، في زيارة رسمية يلتقي خلالها رئيس مجلس الرئاسة محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.

وتتناول مباحثات البرهان في ليبيا -وفق بيان لمجلس السيادة السوداني- مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتأتي زيارة البرهان إلى السودان عقب إعلان الدبيبة أول أمس السبت عن مبادرة لإحلال السلام ووقف إطلاق النار بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع كشف عنها خلال اتصال هاتفي أجراه مع قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي).

ويرافق البرهان في الزيارة وزير الخارجية السوداني المكلف علي الصادق ومدير جهاز المخابرات السوداني أحمد مفضل.

⭕ رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن #عبدالفتاح_البرهان يتوجه إلى دولة ليبيا، فى زيارة رسمية. pic.twitter.com/UXq0OtaZzs — مجلس السيادة الإنتقالي – السودان (@TSC_SUDAN) February 26, 2024

استمرار القتال

في غضون ذلك، قالت مصادر محلية تحدثت للجزيرة صباح اليوم الاثنين إن الجيش السوداني يقصف بالمسيّرات عددا من المواقع التابعة لقوات الدعم السريع في مدينة الخرطوم بحري.

وذكرت المصادر أن قوات الجيش تقوم بعمليات تمشيط واسعة في حي بيت المال شرقي أم درمان، بعد أن ذكر أمس الأحد أن قواته واصلت التقدم بمحور أم درمان وطردت المزيد من قوات الدعم السريع من منازل المواطنين والأعيان.

وكانت مصادر عسكرية قالت إن قوات الجيش طوقت قوات الدعم السريع المتمركزة داخل مباني الإذاعة والتلفزيون المطلة على نهر النيل من 3 اتجاهات، وشددت على أنه لم يبق لهذه القوات سوى خيار التسليم أو المواجهة.

ومنذ منتصف أبريل/نيسان 2023 يخوض الجيش السوداني والدعم السريع حربا خلفت أكثر من 13 ألف قتيل ونحو 8 ملايين نازح ولاجئ، وفقا للأمم المتحدة.

وفي وقت سابق من فبراير/شباط الجاري أطلق الجيش السوداني مهمة عسكرية للقضاء على قوات الدعم السريع بعدما لم تتمكن مفاوضات رعتها السعودية والولايات المتحدة بين الجيش والدعم السريع من إحراز اختراق يقود إلى وقف الحرب.

كما لم تنجح مساع أفريقية تقودها الهيئة الحكومية للتنمية شرق أفريقيا (إيغاد) في الجمع بين البرهان وحميدتي تمهيدا لوقف إطلاق النار وإيصال المساعدات.