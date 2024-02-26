أمير قطر يزور جناح شبكة الجزيرة في قمة الويب

زار أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني جناح شبكة الجزيرة في قمة الويب التي انطلقت بالدوحة -مساء اليوم الاثنين- وتستمر فعالياتها حتى نهاية يوم 29 فبراير/شباط الجاري.

واطلع الأمير خلال زيارته التي رافقه فيها رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ورئيسة كوسوفو فيوسا عثماني، على تفاصيل مشاركة شبكة الجزيرة الإعلامية في المؤتمر وعلى فكرة تصميم جناح الشبكة المستلهمة من الهوية البصرية الشهيرة للجزيرة المتمثلة في اللؤلؤة، بالإضافة إلى الورش التدريبية التي من المقرر تقديمها خلال أيام المؤتمر.

كما زار الأمير أجنحة عدد من كبرى الشركات العالمية المشاركة والمتخصصة في قطاع التكنولوجيا، واطلع على أحدث التطورات والمستجدات في مجال الابتكار والمبادرات الرقمية والبرمجيات الإلكترونية.

وتعتبر شبكة الجزيرة شريكا إعلاميا لقمة الويب وتشارك من خلال فرقها المختلفة ولا سيما القطاع الرقمي وقطاع الهوية المؤسسية والقطاع التكنولوجي ومعهد الجزيرة للإعلام.

يشار إلى أن دولة قطر تستضيف النسخة الأولى من قمة الويب في الشرق الأوسط وأفريقيا، وتستقطب الآلاف من رواد الأعمال والمستثمرين وقادة قطاع التكنولوجيا في العالم.