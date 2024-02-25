مقتل 15 شخصا في هجوم استهدف كنيسة ببوركينا فاسو

قتل 15 شخصا على الأقل وأصيب اثنان في هجوم استهدف كنيسة كاثوليكية اليوم الأحد في إحدى القرى شمال بوركينا فاسو، وفق مصادر بالمنطقة.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول بالكنيسة التي تعرضت للهجوم قوله إن الهجوم وقع خلال تجمع زوار الكنيسة لحضور قداس الأحد.

وأكد أن الحصيلة الأولية تشير إلى مقتل 15 شخصا، قضى 12 منهم على الفور و3 وافتهم المنية في مركز صحي نقلوا إليه بعد إصابتهم في الهجوم.

وتشهد بوركينا فاسو هجمات دموية منذ عام 2015 تنسب لحركات موالية لتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية. وتشير التقديرات إلى أن تلك الهجمات أسفرت عن سقوط نحو 20 ألف قتيل وتسببت في نزوح أكثر من مليوني شخص من منازلهم.

وتقع قرية إيكاساني التي تعرضت كنيستها لهجوم اليوم في منطقة "المثلث الحدودي" بين بوركينا فاسو ومالي والنيجر وهي منطقة يكثر فيها نشاط هذه الجماعات.

وتعاني الدول الثلاث بسبب تدهور الأمن والهجمات المتكررة التي تشنها الجماعات المسلحة، كما شهدت انقلابات عسكرية متتالية أطاحت بحكوماتها المدنية منذ عام 2020.