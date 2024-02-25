حزب الله يستهدف ثكنة عسكرية والاحتلال يقصف بلدات بجنوب لبنان

أفاد مراسل الجزيرة بأن صفارات الإنذار دوت في مستوطنات كريات شمونة ومرغليوت في الجليل الأعلى قرب الحدود مع جنوب لبنان، في وقت أفادت فيه وسائل إعلام إسرائيلية بسقوط عدة صواريخ في مناطق مفتوحة في مرغليوت، وريخيس رميم في الجليل الأعلى أيضا.

وأعلن حزب الله اللبناني استهدافه تجمعا لجنود إسرائيليين في محيط ثكنة راميم و‌‌ثكنة زبدين في مزارع شبعا المحتلة وحقق إصابات مباشرة.

كما أفاد مراسل الجزيرة بإطلاق صاروخين باتجاه موقع إسرائيلي في تلال كفر شوبا المحتلة جنوبي لبنان. وأضاف أن المدفعية الإسرائيلية قصفت محيط بلدتي عيتا الشعب، وراميا جنوبي لبنان.

وأعلن الجيش الإسرائيلي -اليوم الأحد- أنه رصد عددًا من الصواريخ أُطلقت من جنوبي لبنان، باتجاه مناطق حدودية شمالية، وقالت القناة 12 الإسرائيلية الخاصة إنّ الجيش رصد سقوط عدة صواريخ في مناطق مفتوحة بمرغليوت وريخيس رميم في الجليل الأعلى، من دون الحديث عن إصابات أو أضرار وسبق ذلك إطلاق صافرات الإنذار في عدد من المناطق الحدودية مع لبنان.

وأعلن الجيش الإسرائيلي عدة مرات، خلال الـ48 ساعة الماضية، رصد صواريخ أطلقت من جنوبي لبنان نحو شمالي إسرائيل.

يذكر أن الحدود الإسرائيلية اللبنانية تشهد، منذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة، وحزب الله وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، أدّى إلى سقوط قتلى وجرحى على طرفي الحدود.

وتصاعدت مؤخرا تهديدات من مسؤولين إسرائيليين بتوسيع الهجمات على الأراضي اللبنانية إذا لم ينسحب مقاتلو حزب الله بعيدا عن الحدود مع شمال إسرائيل.