شاهد.. القسام تستهدف جنودا وآليات إسرائيلية بمعارك خان يونس

عرضت الجزيرة مشاهد حصرية جديدة من المعارك الضارية بين كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- وجيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأظهرت المشاهد استهداف عدد من الجنود الإسرائيليين بقذيفة مضادة للأفراد والتحصينات، علاوة على استهداف عدة آليات عسكرية بقذائف مضادة للدروع، وتفجير عبوات برميلية في تجمع لآليات الاحتلال.

ودأبت كتائب القسام على توثيق عملياتها ضد قوات وآليات جيش الاحتلال -في مختلف محاور القتال- منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث تستخدم القسام قذائف مضادة للأفراد والدروع والتحصينات، علاوة على الكمائن المحكمة وعمليات القنص الدقيقة.