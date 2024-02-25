النظام السوري يعلن إسقاط 7 مسيرات استهدفت مواقع عسكرية بحماة وإدلب

أعلنت وزارة الدفاع في النظام السوري إسقاط 7 طائرات مسيرة قالت إنها حاولت استهداف مواقع عسكرية وقرى في ريفي حماة وإدلب شمالي سوريا.

ونقلت وسائل إعلام رسمية سورية عن الوزارة قولها إن قواتها قامت بإسقاط وتدمير 7 طائرات مسيرة لمن وصفتهم بالإرهابيين حاولت مهاجمة النقاط العسكرية والقرى والبلدات الآمنة في المناطق المحيطة باتجاه ريفي حماة وإدلب.

ولم يذكر بيان الوزارة مزيدا من التفاصيل عن الجهة التي أطلقت المسيرات، كما لم يتحدث عن وقوع أضرار جراء الهجوم.

وشهدت الأشهر القليلة الماضية اشتباكات بين المعارضة السورية وقوات النظام السوري في بعض المناطق المشمولة بـاتفاق خفض التصعيد شمالي سوريا.

يشار إلى أنه في سبتمبر/أيلول 2018 أبرمت أنقرة وموسكو مذكرة تفاهم إضافية لتعزيز وقف لإطلاق النار في إدلب المشمولة باتفاق مناطق خفض التصعيد بين تركيا وروسيا وإيران خلال اجتماعات أستانا عام 2017، لكن النظام لم يلتزم بالاتفاقات، وكثف هجماته على المنطقة.

وفي الخامس من مايو/أيار 2020 توصلت موسكو كضامن لقوات النظام وأنقرة كضامن لفصائل المعارضة السورية إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار في إدلب، لكن قوات النظام تخرقه بين الحين والآخر.

وبين 2017 و2020 بلغ عدد الفارين من هجمات النظام السوري نحو مليوني مدني نزحوا إلى الأماكن القريبة من الحدود التركية، وفق إحصاءات المعارضة السورية ومنظمات حقوقية.