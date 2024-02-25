فيينا تشيد بجهود الدوحة في إطلاق سراح مواطن نمساوي بأفغانستان
أعلنت وزارة الخارجية القطرية نجاح وساطة دولة قطر في إطلاق سراح مواطن نمساوي كان محتجزا في أفغانستان، في حين ثمن مستشار رئيس وزراء النمسا، كارل نيهامر الخطوة وأعرب عن شكره لقطر.
وقالت الخارجية القطرية إن المواطن النمساوي الذي أفرج عنه بوساطة قطرية قد وصل الدوحة تمهيدا لانتقاله إلى وجهته النهائية.
من جهته، قال نيهامر في تدوينة بمنصة إكس "أتقدم بجزيل الشكر إلى دولة قطر على دعمها القوي في إطلاق سراح أحد مواطنينا من السجن في أفغانستان".
وزارة الخارجية تعلن عن نجاح وساطة دولة #قطر في إطلاق سراح محتجز نمساوي في #أفغانستان#قناhttps://t.co/nBZFKf7dYT pic.twitter.com/RmeQDO89MO
— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) February 25, 2024
بدوره، أعرب محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية عن شكر دولة قطر لحكومة تصريف الأعمال الأفغانية على تجاوبها مع جهود وساطتها.
ونقلت وكالة الأنباء القطرية (قنا) عن الخليفي تأكيده أن جهود دولة قطر ستستمر خلال المرحلة المقبلة للمساهمة في تسوية الصراعات بالحوار البناء والطرق السلمية، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.