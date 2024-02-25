السودان.. اتهامات للدعم السريع بقتل عشرات المدنيين بالجزيرة وكردفان

اتهمت وزارة الخارجية السودانية ولجان المقاومة الشعبية قوات الدعم السريع بقتل عشرات المدنيين العزّل بولايات جنوب كردفان والجزيرة وسنار.

وقالت لجان مقاومة مدينة الحصاحيصا، نحو 45 كيلومترا شمالي ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة (وسط)، إن 4 مدنيين على الأقل قتلوا على يد قوات الدعم خلال مداهمتها قرى بمحافظة الحصاحيصا.

وأكد بيان للجان المقاومة أن قوات الدعم السريع دهمت قرى مريود وتنوب وفطيس بقصد النهب، مما أوقع قتلى ومصابين وسط صعوبات تتعلق بالحصول على معلومات خاصة بانتهاكات الدعم السريع بسبب انقطاع الاتصال والإنترنت بولاية الجزيرة منذ 20 يوما.

وأشار البيان إلى أن ممارسات قوات الدعم السريع تسببت في نزوح النساء والأطفال والمسنين والمرضى مشيا على الأقدام حتى مدينة المناقل غربي ولاية الجزيرة التي تقع ضمن مناطق سيطرة الجيش السوداني.

وكانت قوات الدعم السريع فرضت سيطرتها على مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة ديسمبر/كانون الأول الماضي قبل أن تتمدد جنوبا حتى تخوم ولاية سنار.

تصعيد الهجمات

وفي السياق ذاته، قالت الخارجية السودانية -في بيان- إن "قوات الدعم السريع صعّدت خلال الأيام الماضية اعتداءاتها على المدنيين والقرى والبلدات الآمنة بأجزاء مختلفة من البلاد".

وأضافت لقد هاجمت "عصابات المليشيا الإجرامية" (الدعم السريع) هذا الأسبوع عددا من القرى في مناطق هبيلا والدلنج ولقاو بولاية جنوب كردفان (جنوب) وأحرقت 5 قرى، كما قتلت أكثر من 60 شخصا من القرويين العزّل، واختطفت عددا آخر منهم.

وأكد البيان أن قوات الدعم السريع قتلت خلال الأيام الماضية 20 مواطنا من قرية ود العزيز غرب ولاية سنار (جنوب شرق).

وأفاد بأن تلك القوات قتلت 17 مواطنا من قرية ود البليلة، و12 مدنيا من قرية معيجنة و7 في قرية العقدة المغاربة، وهاجمت عددا من القرى الآمنة التي لا توجد بها حتى أقسام للشرطة أو مكاتب حكومية بولاية الجزيرة.

واتهمت الخارجية الدعم السريع بفرض حصار على مدينة طابت الشيخ عبد المحمود، المركز الديني المعروف بولاية الجزيرة، وتمنع خروج المواطنين أو دخولهم أو وصول البضائع والإمدادات إليها.

ودعت الوزارة إلى اتخاذ خطوات صارمة من المجتمع الدولي والحكومات والهيئات التشريعية بالدول المعنية بتحقيق السلام والاستقرار في السودان والإقليم.

وحتى الساعة، لم يصدر عن الدعم السريع أي تعليق على الاتهامات التي أوردتها وزارة الخارجية السودانية.

ومنذ ديسمبر/كانون الأول 2023، سيطرت قوات الدعم السريع على عدة مدن بولاية الجزيرة، بينها مركز الولاية مدينة ود مدني.

وفي الآونة الأخيرة، تشهد عدد من مدن دارفور (غرب) وكردفان إضافة إلى جانب الخرطوم وأم درمان والجزيرة اشتباكات بين الجيش والدعم السريع.

ومنذ منتصف أبريل/نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني والدعم السريع اشتباكات خلّفت أكثر من 13 ألف قتيل ونحو 8 ملايين نازح ولاجئ، وفقا للأمم المتحدة.