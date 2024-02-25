الاحتلال يقتحم بلدات بالضفة الغربية ويدهم منازل

تواصلت عمليات المداهمات والاعتقالات الإسرائيلية منذ فجر اليوم الأحد في مدن الضفة الغربية المحتلة، حيث اقتحمت قوات الاحتلال مدن نابلس وقلقيلية والخليل ورام الله وجنين، ودهمت عدة منازل.

وقال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية، ودهمت منازل في الحي الجنوبي للمدينة، واعتقل الاحتلال 3 شبان فلسطينيين من مناطق متفرقة في المدينة.

واقتحمت قوات الاحتلال مناطق في مدينة نابلس بالضفة الغربية، وألحقت أضرارا بمنازل دهمتها، بينما اعتدت على قاطنيها واحتجزت بعضهم وحققت معهم.

كما اقتحمت الآليات الإسرائيلية -فجر اليوم- بلدة دير أبو مشعل بمدينة رام الله، وبلدة الزبابدة جنوب مخيم جنين بالضفة الغربية.

تغطية صحفية: من اقتحام بلدة دير أبو مشعل شمال غرب رام الله. pic.twitter.com/nHvTGtblMt — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) February 25, 2024

ووسط مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي حارة جابر وواد الحصين واحتجزت مجموعة من الشبان ونكلت بهم على حاجز حارة جابر، وشنت القوات حملة اعتقالات في واد الحصين.

يذكر أن المنطقتين تتعرضان لاعتداءات مستمرة من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين الذين ينكلون بالمواطنين عبر الحواجز المنتشرة في المدينة.

كما أظهرت مشاهد -نشرتها صفحات إخبارية فلسطينية- اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بني نعيم في الخليل بالضفة الغربية.

وسمع في المشاهد أصوات إطلاق نار خلال وجود آليات قوات الاحتلال في شوارع البلدة، وأظهرت مشاهد أخرى وجود قوات الاحتلال أمام منزل في بلدة الشيوخ شمال الخليل.

تغطية صحفية: الاحـــتلال يقتحم منطقة حي الظهر مقابل التربية والتعليم بقلقيلية ويفتش أرضا زراعية ويداهم عدة منازل. pic.twitter.com/NlVw7W04eA — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) February 25, 2024

وقد نشرت صفحات إخبارية فلسطينية مشاهد تُظهر قيام قوات الاحتلال باعتقال عدد من الفلسطينيين في حارة جابر بمدينة الخليل.

من جهة أخرى، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن القوات الإسرائيلية احتجزت 8 فلسطينيين في الخليل بينهم 4 أشقاء، وأنها اعتدت عليهم بالضرب.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، صعّد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، كما صعّد الجيش عملياته، مما أسفر عن استشهاد 405 فلسطينيين وإصابة نحو 4600 آخرين.