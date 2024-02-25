اشتباكات في جنين والاحتلال يواصل اقتحاماته بالضفة

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي -اليوم الأحد- اقتحاماته لمدن وقرى الضفة الغربية المحتلة، كما نفذ عمليات مداهمة واعتقالات طالت العشرات بينهم أسرى سابقون.

وأفاد مراسل الجزيرة أن قوات خاصة بجيش الاحتلال حاصرت منزلا واعتقلت شابين من داخله في منطقة أحراش السعادة غربي مدينة جنين شمال الضفة، ودفعت بتعزيزات عسكرية إلى المنطقة. وقال إن اشتباكات مسلحة مع مقاومين اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال المنطقة.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمه تعاملت مع مصابيْن فلسطينيين اثنين اعتدت عليهما قوات الاحتلال بالضرب خلال عمليتها العسكرية في أطراف مخيم جنين.

وفي بيت لحم جنوب القدس المحتلة، أغلقت قوات الاحتلال حاجز "الكونتنير" العسكري شمال شرقي المدينة، صباح اليوم، دون تقديم أي مبررات.

وتسبب إغلاق الحاجز في أزمة مرورية خانقة، وتعطيل تنقل المواطنين، وتأخر شاحنات البضائع على الطريق الواصل بين جنوب الضفة الغربية ووسطها.

اقتحام واعتقالات

وفي الخليل جنوب الضفة، اقتحمت قوات الاحتلال حارة جابر ووادي الحصين وسط المدينة واحتجزت مجموعة من الشبان ونكلت بهم على حاجز حارة جابر، كما شنت القوات حملة اعتقالات في وادي الحصين.

يذكر أن المنطقتين تتعرضان لاعتداءات مستمرة من جانب قوات الاحتلال والمستوطنين الذين ينكّلون بالمواطنين عبر الحواجز المنتشرة في المدينة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الليلة الماضية، معززة بعدد من الآليات العسكرية، مدينة قلقيلية شمال الضفة، من محورها الشرقي. ودهمت منازل عدة في الحي الجنوبي من المدينة.

تغطية صحفية: قوات الاحـــتلال تقتحم مدينة قلقيلية. pic.twitter.com/OJKINLWHmF — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) February 24, 2024

كما اعتقلت قوات الاحتلال 15 فلسطينيا، بينهم صحفي وأسرى سابقون، الليلة الماضية وصباح اليوم في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني في بيان بأن الاعتقالات تركزت في محافظات الخليل ونابلس وأريحا وجنين ورام الله، ليرتفع عدد المعتقلين في الضفة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى 7 آلاف و225.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، صعّد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة، كما صعّد الجيش عملياته، مما أسفر عن استشهاد 405 فلسطينيين وإصابة نحو 4 آلاف و600 آخرين.