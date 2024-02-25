إعادة الاستيطان إلى غزة.. حلم صهيوني يواجه كابوس المقاومة

يحلم الحاخام المتطرف إيتان كاهان بإعادة تشكيل قطاع غزة وفق أدبيات صهيونية متطرفة تربط الخلاص بقيام دولة "إسرائيل التوراتية"، لكن المقاومة لا تزال تتصدى لهذا الحلم.

ووفق تقرير أعدته سلام خضر، فقد عرض كاهان رؤيته للقطاع خلال مؤتمر "لا أمن دون استيطان"، وهي رؤية تنطلق من إيديولوجيا الصهيونية الدينية التي نشطت منذ سبعينيات القرن الماضي.

ومن هذا المنطلق، احتفل 12 وزيرا من حكومة بنيامين نتنياهو خلال المؤتمر الذي روج للاستيطان على كامل أراضي فلسطين التاريخية وفق رؤية توراتية.

وقالت صحف إسرائيلية إن ظلال نتيناهو كانت تحوم في المؤتمر الذي ترى أنه أوعز بتنظيمه.

لكن المواجهات العسكرية على الأرض لا تزال مستمرة منذ 4 أشهر ويزيد، وهي تشهد نزيفا إسرائيليا متواصلا دفع رئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي للحديث عن احتمال العودة إلى مناطق أنهى الجيش عملياته فيها.

ومع مواصلة المقاومة استهداف القوات وقصف المستوطنات والمدن المحتلة، يبقى حلم كاهان باحتلال القطاع خلال العام الجاري بعيد المنال، ويستمر جنود جيشه بالغرق في كابوس غزة.