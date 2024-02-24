دعت لوقف المجاعة في القطاع.. مظاهرات جديدة تندد بالحرب الإسرائيلية على غزة

تجددت المظاهرات اليوم السبت في مدن أوروبية وعالمية تنديدا باستمرار الحرب الإسرائيلية على غزة التي بلغت يومها الـ141، وللمطالبة بإدخال المساعدات ووقف كارثة المجاعة التي تخيم على القطاع المحاصر.

ففي العاصمة برلين ومدن ألمانية أخرى خرجت مظاهرات للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة، رفع فيها المتظاهرون شعارات تندد باستهداف المدنيين والمنشآت الصحية، كما طالبوا بالإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية ووقف المجاعة التي يعاني منها سكان القطاع، منددين باستمرار الاعتداءات الإسرائيلية والدعم الغربي لحكومة الاحتلال رغم فداحة الخسائر البشرية.

كما بث ناشطون في المملكة المتحدة مشاهد لمسيرة ووقفات احتجاجية في مدينة برمنغهام داعمة لفلسطين، تطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، وردد المتظاهرون شعارات منها "فلسطين حرة" "الحرية لغزة"، رافعين الأعلام الفلسطينية.

وفي مدينة آرهوس شرق الدانمارك، خرجت مظاهرات جابت شوارع المدينة تنادي بوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، داعين إلى ضرورة محاسبة قوات الاحتلال على جرائمها في القطاع وضرورة إدخال المساعدات الإنسانية للمحاصرين فيه.

وبينما خرجت في مدينة "دين بوش" الهولندية مظاهرات منددة بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وللمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة، شهدت مدينة ميلانو الإيطالية مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين وللتنديد باستمرار الحرب الإسرائيلية في غزة، داعين إلى رفع الحصار عن سكان القطاع ورافعين شعارات رافضة للاحتلال الإسرائيلي ومؤيدة للمقاومة الفلسطينية.

وفي حين خرجت مظاهرة في مدينة إسطنبول التركية تضامنا مع غزة، نشر حساب المركز الأوروبي الفلسطيني للإعلام -على منصات التواصل- صورا وبثا مباشرا لوقفات عدة، من بينها مظاهرة في العاصمة النمساوية فيينا نصرة لفلسطين، وأخرى في سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة، تأييدا لفلسطين وللمطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع.

مسيرة مناصرة لغزة في سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة نشطاء مؤيدون لفلسطين نظموا مظاهرة على طول الطريق السريع المركزي في سان فرانسيسكو، بالولايات المتحدة pic.twitter.com/7CWoHBlPCF — EPAL-المركز الأوروبي الفلسطيني للإعلام (@epalmediacenter) February 24, 2024

كما نشر المركز مشاهد لوقفة احتجاجية مناصرة لفلسطين في مونتريال الكندية تضامنا مع الفلسطينيين في غزة، وقام نشطاء في المدينة بإغلاق مدخل المبنى الإداري لميناء مونتريال في محاولة لمنع شحن الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي، وفق المركز.

ووثق المركز أيضا تجمع متظاهرين في وقفات تضامنية مع فلسطين في فلورنسا بإيطاليا، إلى جانب مظاهرات في كل من مدينتي جنوى ونابولي تضامنا مع قطاع غزة، إلى جانب نشره صور مظاهرة فوق جسر بمدينة "يوتبوري" السويدية، تنديدا بـ"الإبادة الجماعية" في غزة، واحتجاجا على الهجمات الإسرائيلية في القطاع المحاصر.

ويأتي ذلك مع استمرار مظاهرات تشهدها مدن وعواصم عدة تندد بالقصف الإسرائيلي المكثف على غزة، والمطالبة بوقف العدوان الذي خلف عشرات آلاف الشهداء والجرحى والمفقودين، وتطالب تلك المظاهرات بإدخال المساعدات إلى القطاع الذي يعيش وضعا يوصف بالكارثي ومجاعة تتفاقم كل يوم.