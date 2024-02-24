ماكرون يؤكد لبايدن ضرورة وقف إطلاق النار بغزة ويعارض هجوما على رفح

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لنظيره الأميركي جو بايدن على ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ومعارضته شن هجوم على رفح.

وذكرت الرئاسة الفرنسية أن ماكرون وبايدن أكدا ضرورة التوصل إلى اتفاق بشأن الأسرى يسمح بوقف القتال وإنهاء التصعيد. كما شددا على الحاجة الملحة لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأكد الجانبان تصميمهما المشترك على تجنب توسع رقعة الصراع إقليميا خاصة في لبنان.

وبدأت أمس الجمعة محادثات في باريس لبحث التوصل إلى صفقة تبادل وتهدئة في قطاع غزة بمشاركة مصر وقطر والولايات المتحدة ووفد إسرائيلي برئاسة رئيس الموساد ديفيد برنيع، في حين قال مسؤول في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن الحركة تنتظر ما سيعود به الوسطاء.

وكانت الولايات المتحدة قد استخدمت -الثلاثاء الماضي- حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار جزائري في مجلس الأمن الدولي بشأن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مما عرقل المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، وهذه هي المرة الثالثة التي تستخدم فيها واشنطن حق النقض منذ بدء هذه الحرب.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية" لأول مرة منذ تأسيسها.