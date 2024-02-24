عائلة المعارض الروسي نافالني تتسلم جثمانه

أُعلن اليوم السبت عن تسليم جثمان المعارض الروسي أليكسي نافالني لعائلته بعد مرور أكثر من أسبوع على وفاته المفاجئة في السجن.

وقالت كيرا يارميش المتحدثة باسم المعارض الراحل على منصة إكس "تمّ تسليم جثّة أليكسي إلى والدته"، مضيفة أنّها لا تعرف حتى الآن ما إذا كانت السلطات ستسمح بتنظيم الجنازة "كما ترغب العائلة وكما يستحقّ أليكسي".

وكانت السلطات الروسية قالت قبل أسبوع إن نافالني انهار خلال فترة ممارسة تمارين رياضية في ساحة السجن في درجات حرارة متجمدة، وتوفي رغم محاولات إنعاشه.

ويريد الغرب إجراء تحقيق كامل في وفاة نافالني الذي كان يوصف بأنه المعارض الأبرز للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقد حمّل الرئيس الأميركي جو بايدن نظيره الروسي بوتين المسؤولية عن وفاة نافالني.

وقد فرض بايدن عقوبات جديدة على روسيا على خلفية وفاة نافالني، وقال مؤخرا "أعلن عن فرض أكثر من 500 عقوبة جديدة ضد روسيا، بسبب حربها المستمرة لغزو أوكرانيا وبسبب وفاة نافالني الذي كان ناشطا شجاعا في مكافحة الفساد وأشرس زعيم معارض للرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

وأضاف بايدن "سوف تستهدف تلك العقوبات أفرادا لهم صلة بسجن نافالني، بالإضافة إلى القطاع المالي الروسي والقاعدة الصناعية الدفاعية وشبكات مشتريات ومتهربين من العقوبات عبر قارات متعددة. وستضمن أن يدفع بوتين ثمنا باهظا لعدوانه في الخارج وقمعه في الداخل."

والتقى بايدن بزوجة نافالني وابنته في كاليفورنيا الخميس الماضي.