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شاهد.. الاحتلال يخرب منازل الفلسطينيين في نابلس

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24/2/2024

أظهرت مشاهد بثتها منصات محلية فلسطينية، فجر اليوم السبت، جانبا من آثار تخريب قوات الاحتلال منازل الفلسطينيين عقب اقتحامها في برقة شمال غرب نابلس بالضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة برقة، ودهمت عدة منازل، وفتشتها، واعتقلت الشقيقين حمزة ومحمد سلام الدسوقي، بعد العبث بمنزلهما وتخريب ما به من ممتلكات.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس من محورها الغربي، ونشرت قواتها في أحياء عدة وسيرت آليات عسكرية بها، وتمركزت على مداخلها وقرب مخيم العين، وسط إطلاق نار كثيف والغاز السام المسيل للدموع في المنطقة، مما أدى لاندلاع مواجهات مع الفلسطينيين.

ومنذ الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، صعّد جيش الاحتلال عملياته واقتحاماته في مدن وبلدات الضفة الغربية، وقام بتجريف بعض شوارعها وعاث في منازل ساكنيها خرابا ودمارا.

المصدر : الجزيرة