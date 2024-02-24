حزب الله يهاجم مواقع للاحتلال ويبث مشاهد لقصف مقر قيادة إسرائيلي

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم السبت، استهدافه 8 مواقع عسكرية وتجمعات لجنود الاحتلال الإسرائيلي، في حين شنت الطائرات الإسرائيلية غارات على بلدات ومناطق عدة بالجنوب اللبناني.

وقال الحزب -في بيان- إن عناصره هاجموا ثكنتي ‌‏راميم وزبدين بالصواريخ، وحققوا إصابة مباشرة، كما استهدفوا تجمعين للجنود الإسرائيليين في تلة الكوبرا في الجليل الغربي، ومحيط موقع الضهيرة، وقال إنه حقق إصابات مباشرة في قصفه موقع راميا الإسرائيلي وثكنة ‏زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة.

وأفاد مراسل الجزيرة بإطلاق 3 صواريخ باتجاه موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا المحتلة.

وكان حزب الله نشر مشاهد قال إنها من عملية استهداف قواته لمقر قيادة اللواء الشرقي 769 التابع للجيش الإسرائيلي في ثكنة كريات شمونة، قبل أن تفيد إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن صفارات الإنذار دوت في كريات شمونة قرب الحدود مع لبنان.

حزب الله ينشر مشاهد قال إنها من عملية استهداف قواته لمقر قيادة اللواء الشرقي 769 التابع للجيش الإسرائيلي في ثكنة كريات شمونة#الأخبار #حرب_غزة pic.twitter.com/nasHZhfDDH — قناة الجزيرة (@AJArabic) February 24, 2024

غارات إسرائيلية

من جانبه، أفاد مراسل الجزيرة بأن الطائرات الإسرائيلية شنت 6 غارات على محيط بلدتي مروحين والصالحاني ومنطقة جبل بلاط، إلى جانب غارتين استهدفتا محيط بلدة "رب ثلاثين" ومحيط بلدة بليدا جنوبي لبنان.

كما استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي -وفق شهود عيان- أطراف بلدة الجبين بقضاء صور وبلدتي راشيا الفخار وكفر حمام بقضاء حاصبيا.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي عقب عملية "طوفان الأقصى" -التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية- يتبادل الجيش الإسرائيلي وحزب الله قصفا ومواجهات، مما خلف قتلى وجرحى من الجانبين.