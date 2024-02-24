حزب الله يهاجم مواقع للاحتلال ويبث مشاهد لقصف مقر قيادة إسرائيلي

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم السبت، استهدافه عدة مواقع عسكرية وتجمعات لجنود الاحتلال الإسرائيلي، في حين شنت الطائرات الإسرائيلية غارات على بلدات ومناطق عدة بالجنوب اللبناني.

وأفاد مراسل الجزيرة بإطلاق أكثر من 20 صاروخا من جنوب لبنان باتجاه مستوطنة كريات شمونة شمالي إسرائيل، في حين دوت صفارات إنذار في مناطق عدة في الجليل الأعلى عند الحدود مع لبنان.

وقال حزب الله -في بيان- إن عناصره استهدفوا مقر قيادة كتيبة بيت هلل التابع للواء الإقليمي الشرقي 769 بالجليل الأعلى شمالي إسرائيل بصواريخ كاتيوشا، كما استهدفوا ثكنة زرعيت الإسرائيلية بصاروخ بركان وحققوا إصابة مباشرة

يأتي ذلك بعد ساعات من استهداف عناصر الحزب ثكنتي ‌‏راميم وزبدين بالصواريخ، وتحقيق إصابة مباشرة، كما استهدفوا تجمعين للجنود الإسرائيليين في تلة الكوبرا في الجليل الغربي، ومحيط موقع الضهيرة، وقال إنه حقق إصابات مباشرة في قصفه موقع راميا الإسرائيلي وثكنة ‏زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة.

وأفاد مراسل الجزيرة بإطلاق 3 صواريخ باتجاه موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا المحتلة.

وكان حزب الله نشر مشاهد قال إنها من عملية استهداف قواته لمقر قيادة اللواء الشرقي 769 التابع للجيش الإسرائيلي في ثكنة كريات شمونة، قبل أن تفيد إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن صفارات الإنذار دوت في كريات شمونة قرب الحدود مع لبنان.

حزب الله ينشر مشاهد قال إنها من عملية استهداف قواته لمقر قيادة اللواء الشرقي 769 التابع للجيش الإسرائيلي في ثكنة كريات شمونة#الأخبار #حرب_غزة pic.twitter.com/nasHZhfDDH — قناة الجزيرة (@AJArabic) February 24, 2024

غارات إسرائيلية

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إن طائراته الحربية قصفت منشأة لتخزين الأسلحة يوجد بها مسلحون من حزب الله وحدثت انفجارات ثانوية.

وقبل ذلك أفاد مراسل الجزيرة بأن الطائرات الإسرائيلية شنت 6 غارات على محيط بلدتي مروحين والصالحاني ومنطقة جبل بلاط، إلى جانب غارتين استهدفتا محيط بلدة "رب ثلاثين" ومحيط بلدة بليدا جنوبي لبنان.

كما استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي -وفق شهود عيان- أطراف بلدة الجبين بقضاء صور وبلدتي راشيا الفخار وكفر حمام بقضاء حاصبيا.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي عقب عملية "طوفان الأقصى" -التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية- يتبادل الجيش الإسرائيلي وحزب الله قصفا ومواجهات، مما خلف قتلى وجرحى من الجانبين.