مظاهرات حاشدة بإسرائيل تدعو لانتخابات مبكرة والشرطة تفرقها بالقوة

خرج مئات المتظاهرين في تل أبيب ومدن أخرى للمطالبة بإبرام صفقة فورية لتبادل الأسرى والدعوة لإسقاط الحكومة وتنظيم انتخابات مبكرة، في حين جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعوده باستعادة المحتجزين الإسرائيليين في القطاع.

وأفادت مراسلة الجزيرة فاطمة خمايسي بأن الشرطة الإسرائيلية استخدمت خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين بالقوة.

وقالت إن الشرطة اعتدت بالضرب على متظاهرين وسط تل أبيب من بينهم أسيرة أطلق سراحها في قطاع غزة ضمن الصفقة الأولى التي أبرمت بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي.

مظاهرات أمام وزارة الدفاع في تل أبيب تطالب بإقالة حكومة نتنياهو وإعادة المحتجزين في غزة.. مراسلة الجزيرة فاطمة خمايسي تنقل لنا المشهد#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/PURftTnbRj — قناة الجزيرة (@AJArabic) February 24, 2024

كما قالت المراسلة إن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت 18 متظاهرا في ظل استمرار إغلاق مفرق طرق رئيسي وسط تل أبيب.

ورفع المتظاهرون لافتات تتهم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بالمسؤولية عن الفشل في التعامل مع هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وتزامنا مع الاحتجاجات، جدد نتنياهو وعوده باستعادة المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، قائلا "سنستعيد الرهائن وسنقضي على حماس، ونحقق أهداف الحرب من خلال مزيج من الضغط العسكري والمفاوضات الحازمة".