دعا الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب والسفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي -الجمعة- أنصارهما إلى التعبئة بقوة خلال الانتخابات التمهيديّة للحزب الجمهوري في كارولينا الجنوبية اليوم السبت.

ويأمل ترامب في "سحق" منافسته هيلي في الولاية التي حكمتها لفترة طويلة، وقال الرئيس السابق لأنصاره خلال تجمع انتخابي في هذه الولاية الواقعة جنوب شرقي البلاد "غدا ستشاركون في واحدة من أهم الانتخابات في حياتكم".

ولم يتبق سوى مرشحَّين بارزَين في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري التي ستفضي إلى ترشيح شخصية واحدة عن الحزب للانتخابات الرئاسية الأميركية نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وترامب هو المرشح الأوفر حظا في مواجهة هيلي، الحاكمة السابقة لولاية كارولينا الجنوبية.

وتحض المرشحة الخمسينية المحافظين على اختيار "جيل جديد من القادة المحافظين" بدلا من "سنوات أربع أُخَر من فوضى ترامب" على حد تعبيرها، لكنها خسرت حتى الآن الانتخابات التمهيدية أمام ترامب في أيوا ونيوهامبشير ونيفادا.

وتأمل هيلي في أن تحقق -اليوم السبت- في كارولينا الجنوبية أداء أفضل مما تتوقعه استطلاعات الرأي، التي وضعتها متأخرة بنحو 30 نقطة عن مُنافسها.

وقال ترامب "غدا ستُمضي يوما سيئا حقا لأنها ليست شخصا جيدا"، متوقعا انتصارا هائلا، وأضاف الرئيس السابق لأنصاره "سنفوز بهذه الولاية، وبعد ذلك سنُخبر جو بايدن بأنه مطرود".

من جهتها، قالت هيلي لمؤيديها "يجب على الجميع الذهاب للتصويت"، وأضافت "أحضروا 5 أشخاص معكم وتأكدوا من إخبار جيرانكم وعائلتكم، أحضروهم إلى صناديق الاقتراع".