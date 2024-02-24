ترامب يتوعد بسحق منافسته هيلي في الانتخابات التمهيدية بكارولينا الجنوبية

يخوض الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب جولة انتخابية في كارولينا الجنوبية، اليوم السبت، أمام منافسته نيكي هيلي للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية، فيما تشير استطلاعات الرأي إلى تقدمه على منافسته بنحو 50 نقطة.

وتوعد ترامب بسحق هيلي في الانتخابات التمهيدية، وقال في كلمة ألقاها أمام أنصاره خلال تجمع انتخابي في الولاية إنه سيبرهن للرئيس جو بايدن والديمقراطيين "أننا قادمون بسرعة قطار شحن" في الانتخابات الرئاسية التي ستجري في شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في الولاية الواقعة جنوبي الولايات المتحدة عند الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي، وسط توقعات بفوز ترامب الذي فاز حتى الآن في الانتخابات التمهيدية في 3 ولايات هي أيوا ونيوهامبشر ونيفادا.

وهيلي (52 عاما) هي المنافسة الوحيدة لترامب على نيل ترشيح الحزب الجمهوري للمنافسة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وتركز هيلي، وهي حاكمة سابقة لولاية كارولينا الجنوبية وكانت سفيرة أميركا لدى الأمم المتحدة في عهد ترامب، على شبابها النسبي مقارنة بترامب (77 عاما)، فضلا عن خلفيتها حيث تنحدر من أسرة مهاجرة من الهند.

ورغم الانتقادات الموجهة له وملاحقته قضائيا في 4 لوائح اتهام جنائية، يظل ترامب المرشح الأوفر حظا بالفوز بترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقبلة، وفق مراقبين.