تجدد القصف بجنوب لبنان وحزب الله يستهدف موقعا إسرائيليا

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي -اليوم السبت- قصف أهداف تابعة لحزب الله في 4 مناطق مختلفة بجنوب لبنان، في حين أعلن الحزب استهدافه تجمعا لجنود إسرائيليين.

وقال الجيش -في بيان السبت- إن الطائرات الحربية قصفت الليلة الماضية مواقع إطلاق وبنى تحتية لحزب الله في منطقة جبل بلاط قضاء جبيل.

وأضاف أنه هاجم نقطة مراقبة للحزب في منطقة عيتا الشعب، كما هاجم بالمدفعية منطقة حانين ومروحين قضاء صور لإزالة تهديدات محتملة.

وصباح السبت، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن صاروخين أُطلقا من لبنان سقطا في منطقة مفتوحة في أدميت بالجليل الغربي.

في المقابل، أعلن حزب الله اللبناني استهداف تجمع للجنود الإسرائيليين في تلة الكوبرا بصاروخَي بركان، وأكد تحقيق إصابة مباشرة.

وأفادت مراسلة الجزيرة بأن صفارات الإنذار دوت في منطقة إدميت في الجليل الأعلى، وأكدت سقوط صاروخين في المنطقة، وتزامن ذلك مع تحليق كثيف لطائرات حربية إسرائيلية في سماء هضبة الجولان السوري المحتل.

وأمس الجمعة، أعلن حزب الله استهداف مقر قيادة المجلس الإقليمي في كريات شمونة بطائرتين مسيرتين، مؤكدا إصابة الهدف بدقة، كما قال إنه هاجم 12 موقعا إسرائيليا قبالة الحدود الجنوبية للبنان وفي مزارع شبعا المحتلة، وأضاف أن مقاتليه قصفوا بعشرات صواريخ الكاتيوشا ثكنة كيلَع في الجولان السوري.

في غضون ذلك، أعلن حزب الله مقتل أحد عناصره في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي عبر الحدود، وبذلك ترتفع حصيلة قتلى حزب الله إلى 211 منذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتزامنا مع الحرب في غزة، تشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الماضي تبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة، وحزب الله وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، أدّى إلى سقوط قتلى وجرحى على طرفي الحدود.