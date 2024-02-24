السجن 6 أشهر للمعارض التونسي جوهر بن مبارك

قضت محكمة تونس الابتدائية السبت بالسجن 6 أشهر على القيادي بجبهة الخلاص جوهر بن مبارك بتهمة نشر أخبار زائفة، في شكوى تقدمت بها هيئة الانتخابات.

وأعلنت شقيقة جوهر وعضو هيئة الدفاع عنه دليلة بن مبارك، دخولها في إضراب عن الطعام رفضا للحكم الذي اعتبرته تنكيلا بشقيقها عبر استعمال قضاء لا تتوفر فيه أدنى شروط المحاكمة العادلة، حسب وصفها.

وقالت إن القاضي أصدر حكمه، رغم غياب شقيقها عن الجلسة لتدهور حالته الصحية بسبب إضراب عن الطعام ينفذه مع 4 معتقلين، على خلفية ما تُعرف بقضية التآمر على أمن الدولة.

ويشار إلى أن اليساري جوهر بن مبارك موقوف منذ فبراير/شباط 2023، وهو من مؤسسي جبهة الخلاص الوطني التي تضم ائتلاف المعارضة الرئيسي في البلاد.

وقال عضو فريق الدفاع عياشي الهمامي إن "جوهر بن مبارك أدين بدون أن تتاح له إمكانية الدفاع عن نفسه".

بدوره، علق رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي قائلا "حكم عليه بالسجن 6 أشهر بتهمة تتعلق بالرأي، أنا مصدوم حقا".

وتضم جبهة الخلاص الوطني نشطاء وأحزابا من خلفيات متنوعة، من بينها حزب النهضة الإسلامي أبرز معارضي الرئيس قيس سعيّد.