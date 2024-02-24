الجيش الأميركي يعترض منطادا على ارتفاع شاهق بولاية يوتا

اعترضت طائرة مقاتلة أميركية منطادا صغيرا يحلق على ارتفاع شاهق فوق ولاية يوتا، وقالت السلطات إنها ستواصل تعقبه، لكنها أوضحت أنه لا يشكل خطرا على الأمن القومي أو حركة الطيران.

ونقلت وسائل الإعلام الأميركية عن قيادة "نوراد" العسكرية المسؤولة عن الأمن الجوي في الولايات المتحدة وكندا أنها رصدت المنطاد وهو يحلق على ارتفاع يتجاوز 13 ألف متر.

وذكرت "نوراد" أن مقاتلة أميركية اعترضت المنطاد، الجمعة، فوق ولاية يوتا، ورأت أنه غير قادر على المناورة ولا يشكل تهديدا للأمن القومي. وأكدت أنها ستواصل رصد المنطاد ومراقبته، من دون أن تسقطه.

وأضافت أن إدارة الطيران الفدرالية الأميركية "رأت بدورها أن المنطاد لا يمثل خطرا على سلامة الطيران".

وصرح مسؤول أميركي -لم يُذكر اسمه- لشبكة "سي بي إس" الإخبارية بأن صندوقا مكعب الشكل بطول حوالي 60 سنتيمترا كان يتدلى من المنطاد.

وكانت أجسام طائرة مجهولة قد أثارت توترا بين الولايات المتحدة والصين منذ العام الماضي.

ففي فبراير/شباط 2023 أسقط الجيش الأميركي منطادا صينيا كبيرا رُصد فوق عدد من مواقع الأسلحة النووية.

ونفت بكين أن يكون منطاد تجسس، وقالت إنه يستخدم لجمع بيانات الطقس وانحرف عن مساره.