جنرال إسرائيلي متقاعد: فوضى عارمة بجيشنا لا يتحدث عنها الإعلام

نقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية عن الجنرال الإسرائيلي المتقاعد إسحاق بريك أنه تحدث عما سماه "فوضى عارمة" بين الجنود في قطاع غزة لا يتم الحديث عنها بوسائل الإعلام تتعلق بالمعدات والخدمات اللوجستية.

وقال بريك إنه تلقى شكاوى من جنود تتعلق بتعطل المعدات ونقصها، وأضاف أن عشرات الدبابات المعطوبة لا تزال عالقة بانتظار سحبها إلى خارج القطاع.

وأضاف أنه تم إبلاغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول بعدم جاهزية الجيش للحرب فورا لوجود جنود لم يتدربوا منذ 5 سنوات، فضلا عن النقص في المعدات.

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي كشفت قبل أيام أن رئيس الأركان هرتسي هاليفي قرر بدء تحقيقات داخلية في كافة الوحدات في أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، متوقعا أن تستمر التحقيقات 3 أشهر، وأن تطال كل وحدات الجيش.

وبحسب الموقع الرسمي للجيش الإسرائيلي، بلغت خسائر قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء حربه على غزة 576 قتيلا، 237 منهم قتلوا منذ بداية العملية البرية في القطاع في 27 أكتوبر/تشرين الأول، بينما جرح نحو 2962، بينهم 453 جنديا أصيبوا إصابات خطرة.

ويخوض الاحتلال الإسرائيلي عدوانا ضد الفلسطينيين في قطاع غزة خلف حتى اليوم السبت 29 ألفا و606 شهداء و69 ألفا و737 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض.