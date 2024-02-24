حصيلة شهداء غزة ترتفع والاحتلال يعلن إصابة 7 جنود وضباط

أعلن جيش الاحتلال اليوم السبت إصابة 7 عسكريين بمواجهات يوم الخميس الماضي في قطاع غزة، وسط استمرار المعارك الضارية في خان يونس جنوبي القطاع وحي الزيتون وسطه، في حين قالت وزارة الصحة بغزة إن عدد ضحايا العدوان المستمر على القطاع بلغ 29 ألفا و606 شهداء.

ولم يضف الجيش الإسرائيلي أي معلومات عن طبيعة المعارك التي أدت لإصابة 7 جنود وضباط في قطاع غزة.

وارتفع بذلك أعداد العسكريين الإسرائيليين الذين أصيبوا منذ بداية الحرب الإسرائيلية في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي على قطاع غزة إلى 2962، منهم 1397 مصابا منذ بداية الهجوم البري في 27 من الشهر ذاته.

استمرار المعارك

في الأثناء، تستمر الاشتباكات بين فصائل المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في مدينة خان يونس وحي الزيتون.

وأعلنت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– أنها قصفت بقذائف هاون تجمعات لجنود وآليات عسكرية إسرائيلية في محاور التقدم بخان يونس.

وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته تخوض معارك ضارية في خان يونس، مضيفا أن قوات من الفرقة 162 تواصل القتال في حي الزيتون جنوب مدينة غزة.

واشتدت الاشتباكات في حي الزيتون منذ يومين، وأعلنت فصائل المقاومة أنها استهدفت آليات وجنود الاحتلال عدة مرات بالمنطقة.

أعداد الشهداء تتزايد

على صعيد متصل، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن 29 ألفا و606 فلسطينيين استشهدوا بالعدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في حين أصيب 69 ألفا و737 آخرين.

وأكدت الوزارة أن الاحتلال ارتكب 8 مجازر راح ضحيتها 92 شهيدا و123 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن 6 فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون في استهداف طائرات الاحتلال عددا من المنازل في النصيرات والبريج ودير البلح وسط قطاع غزة.

وأردفت الوكالة أن طائرات الاحتلال قصفت منزلين، مما أدى إلى استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة آخرين بجروح.

كما أفاد مراسل الجزيرة بانتشال جثماني شهيدين بعد إطلاق الجيش الإسرائيلي النار في خان يونس.

القصف يتواصل

وأضاف مراسل الجزيرة أن الاحتلال شن سلسلة غارات وأحزمة نارية شرق خان يونس، مؤكدا أن طائرات الاحتلال استهدفت بلدة خزاعة، التي دمر الاحتلال كافة المنازل فيها بحجة إقامة منطقة عازلة، حسب ما أعلنته منظمة "بتسليم" الإسرائيلية.

وأشارت وكالة الأنباء الفلسطينية إلى أن أحياء الصبرة وتل الهوى والدرج بمدنية غزة تعرضت إلى قصف مدفعي مكثف، خلّف عشرات الإصابات.

وقالت إن مدفعية الاحتلال أطلقت عدة قذائف قرب مراكز إيواء وخيام النازحين في المواصي غرب مدينة رفح.