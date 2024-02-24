ارتفاع بعشرات الأضعاف.. صحفي فلسطيني يوثق جنون أسعار المواد الغذائية في غزة

وثّق الصحفي الفلسطيني عبد الله العطار الارتفاع الكبير في أسعار عدد من المواد الغذائية المتوفرة في جنوبي قطاع غزة، وأظهر في جولة بأحد الأسواق الارتفاع الكبير في الأسعار مقارنة بمستوياتها قبل بداية العدوان على غزة.

وتحدث العطار إلى بعض الباعة في الفيديو الذي نشره اليوم السبت في حسابه بمنصة إنستغرام، وسأل عن أسعار سلع من بينها القهوة والسكر وبعض الخضر.

ويظهر المقطع أن سعر السكر انتقل من 3 شيكلات قبل بداية الحرب إلى نحو 70 شيكلا حاليا (الدولار يساوي نحو 3.63 شيكلات)، في حين ارتفع سعر القهوة من 10 شيكلات إلى نحو 100 شيكل.

صحفي يوثق الأسعار الباهظة للمواد الغذائية المتوفرة جنوب غزة#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/mfqqEqAtrW — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) February 24, 2024

وفي الجانب المخصص للخضر، وجد الصحفي أن سعر الليمون ارتفع من 5 شيكلا إلى 25، في حين يباع البصل حاليا بنحو 50 شيكلا مقابل شيكل واحد قبل الحرب.

ولم تسلم بعض المواد الأخرى من الارتفاع، إذ انتقل سعر كيس "شيبس" من نحو شيكل قبل العدوان إلى 12 شيكلا حاليا.

ويواجه سكان قطاع غزة وضعا مأساويا في ظل العدوان المستمر منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والذي أدى إلى استشهاد أكثر من 29 ألفا، معظمهم من الأطفال والنساء.

وتتركز المعاناة في شمال القطاع في ظل حصار من قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تمنع وصول المساعدات الإنسانية، مما زاد من مخاطر حدوث مجاعة بين السكان.