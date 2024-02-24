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ارتفاع بعشرات الأضعاف.. صحفي فلسطيني يوثق جنون أسعار المواد الغذائية في غزة

باعة ومتسوقون بأحد أسواق رفح جنوبي قطاع غزة (الفرنسية)
24/2/2024

وثّق الصحفي الفلسطيني عبد الله العطار الارتفاع الكبير في أسعار عدد من المواد الغذائية المتوفرة في جنوبي قطاع غزة، وأظهر في جولة بأحد الأسواق الارتفاع الكبير في الأسعار مقارنة بمستوياتها قبل بداية العدوان على غزة.

وتحدث العطار إلى بعض الباعة في الفيديو الذي نشره اليوم السبت في حسابه بمنصة إنستغرام، وسأل عن أسعار سلع من بينها القهوة والسكر وبعض الخضر.

ويظهر المقطع أن سعر السكر انتقل من 3 شيكلات قبل بداية الحرب إلى نحو 70 شيكلا حاليا (الدولار يساوي نحو 3.63 شيكلات)، في حين ارتفع سعر القهوة من 10 شيكلات إلى نحو 100 شيكل.

وفي الجانب المخصص للخضر، وجد الصحفي أن سعر الليمون ارتفع من 5 شيكلا إلى 25، في حين يباع البصل حاليا بنحو 50 شيكلا مقابل شيكل واحد قبل الحرب.

ولم تسلم بعض المواد الأخرى من الارتفاع، إذ انتقل سعر كيس "شيبس" من نحو شيكل قبل العدوان إلى 12 شيكلا حاليا.

ويواجه سكان قطاع غزة وضعا مأساويا في ظل العدوان المستمر منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والذي أدى إلى استشهاد أكثر من 29 ألفا، معظمهم من الأطفال والنساء.

وتتركز المعاناة في شمال القطاع في ظل حصار من قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تمنع وصول المساعدات الإنسانية، مما زاد من مخاطر حدوث مجاعة بين السكان.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي