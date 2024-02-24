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"إيكواس" ترفع عقوباتها "الأشد" عن النيجر

Senegal President Macky Sall, Ivory Coast President Alassane Ouattara, President of Economic Community of West African States Commission Omar Touray, Nigerian President Bola Ahmed Tinubu, Togo's President Faure Gnassingbe, Ghana President Nana Akufo-Addo, Vice President of Gambia Muhammad B.S Jallow, Sierra Leone President Julius Maid Bio, Benin Republic President Patrice Talon and Guinea-Bissau President Umaro Sissoco Embalo during the Economic Community of West African States (ECOWAS) Extraordinary Session of the Authority of Heads of State and Government on the political, Peace and Security Situation in the ECOWAS sub-region in Abuja, Nigeria February 24, 2024. REUTERS/Marvellous Durowaiye NO RESALES. NO ARCHIVES
قرار "إيكواس" بشأن النيجر جاء بعد اجتماع لقادة المجموعة بالعاصمة النيجيرية (رويترز)
24/2/2024-|آخر تحديث: 25/2/202412:57 ص (بتوقيت مكة المكرمة)

قرر رؤساء الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا (إيكواس) رفع جزء كبير من العقوبات المفروضة على النيجر، في أعقاب الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم في يوليو/تموز الماضي.

وقال رئيس مفوضية "إيكواس" عمر توراي، بعد اجتماع المجموعة في العاصمة النيجيرية -أمس السبت- إنّ المجموعة قررت أن "ترفع بأثر فوري العقوبات الأشدّ" التي فرضتها على النيجر.

وأوضح توراي أن فتح الحدود والمجال الجوي للنيجر سيعادان، وسيُسمح بالتعاملات المالية بين دول "إيكواس" والنيجر من جديد، وسيُعلّق تجميد أصولها "لأسباب إنسانية" وأن "هناك عقوبات فردية وسياسية ما زالت قائمة" مطالبا بالإفراج الفوري عن الرئيس بازوم الذي يعتقله النظام العسكري مع زوجته منذ 7 أشهر.

وجاء ذلك بعد أن دعت المجموعة إلى قمة طارئة السبت لمناقشة "السياسة والسلام والأمن في النيجر" بالإضافة إلى التطورات في المنطقة، وفق بيانها الجمعة.

Nigerias President and Chairman, Economic Community of West African States Commission (ECOWAS) Bola Tinubu, looks on during the extraordinary session of Economic Community of West African States (ECOWAS) Heads of State and Government in Abuja, Nigeria on February 24, 2024. - Nigeria's president Bola Ahmed Tinubu urged worried West African leaders to rethink their strategy on coup-hit states at an emergency summit on Saturday. The region has been rocked by a series of political crises and Tinubu told heads of state gathered for the ECOWAS talks in Nigeria's capital Abuja they were meeting at a "critical juncture". (Photo by Kola Sulaimon / AFP)
الرئيس النيجيري: يجب مراجعة نهجنا تجاه عودة النظام الدستوري في 4 من دولنا الأعضاء (الفرنسية)

من جهته، قال الرئيس النيجيري بولا تينوبو الذي يتولى رئاسة "إيكواس" خلال افتتاح القمة "يجب أن نراجع نهجنا تجاه عودة النظام الدستوري في 4 من دولنا الأعضاء" في إشارة إلى مالي وبوركينا فاسو والنيجر وغينيا.

وكانت "إيكواس" فرضت عقوبات على النيجر، وأصدرت تحذيرًا بأنها قد تتدخل عسكريًا في حال فشلت الجهود الدبلوماسية لإعادة السلطة إلى بازوم، قبل أن تتراجع عن اتخاذ هذا القرار.

وتواجه "إيكواس" أزمة بانسحاب النيجر ومالي وبوركينا فاسو منها، بعدما أعلنت في يناير/كانون الثاني نيتها مغادرة المجموعة، وإعلانها تشكيل "تحالف دول الساحل" في سبتمبر/أيلول الماضي بعدما طلبت مغادرة القوات الفرنسية أراضيها وسط تقارير عن اقترابها من روسيا.

ويعود آخر اجتماع لأعضاء المجموعة إلى 9 فبراير/شباط الماضي عندما وجهوا دعوة إلى المصالحة مع الأنظمة العسكرية في النيجر ومالي وبوركينا فاسو، وإعادة النظر في قرار الانسحاب من هذا التكتل.

المصدر : الفرنسية