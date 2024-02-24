أردوغان: العالم يكتفي بمشاهدة جرائم إسرائيل طوال 140 يوما

انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بقاء المجتمع الدولي مكتوف الأيدي حيال المجازر الإسرائيلية المتواصلة منذ 140 يوما في قطاع غزة، وعدم القيام بأي جهد مجد لوقف هذه الوحشية.

وفي كلمة للرئيس التركي ألقاها -اليوم السبت- أمام تجمع انتخابي بولاية صقاريا شمالي تركيا، في إطار الاستعدادات للانتخابات المحلية المرتقبة نهاية مارس/آذار المقبل، قال أردوغان إن العالم يكتفي بمشاهدة جرائم إسرائيل ضد الإنسانية طوال 140 يوما "لدرجة أن مجلس الأمن الدولي لا يدعوها إلى وقف فوري لإطلاق النار ويعجز عن ذلك".

وأضاف أردوغان أن "القوى الغربية ومجلس الأمن لم يبذلا جهدا مجديا لوقف الوحشية الإسرائيلية"، مشيرا إلى أن القوى الغربية تواصل تقديم كافة أنواع الدعم بالأسلحة للجيش الإسرائيلي المحتل.

ويخوض الاحتلال الإسرائيلي عدوانا ضد الفلسطينيين في قطاع غزة خلف حتى اليوم السبت 29 ألفا و606 شهداء و69 ألفا و737 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض.