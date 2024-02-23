مظاهرات في أنحاء العالم تندد بالمجازر الإسرائيلية ومسيرة ضد "أيباك"

خرجت مظاهرات في مدن عربية وغربية عديدة -اليوم الجمعة- للتنديد بالمجازر الإسرائيلية في قطاع غزة، والمطالبة بوقف الحرب، كما حذر ناشطون من إقدام الاحتلال على تنفيذ تهديداته باجتياح مدينة رفح جنوبي القطاع.

ونظمت مظاهرة حاشدة في العاصمة العراقية بغداد، رفعت خلالها لافتات تقول "موت أطفال غزة جوعا عار على الإنسانية جمعاء".

ويأتي هذا مع تصاعد التحذيرات من خطر المجاعة الذي يخيم على قطاع غزة عموما وعلى شماله خصوصا في ظل الحصار الإسرائيلي وعرقلة دخول شاحنات المساعدات.

وفي الأردن، احتشدت جموع من المتظاهرين في وقفة أمام مسجد عباد الرحمن، قرب السفارة الأميركية في عمّان بدعوة من "الملتقى الوطني لدعم المقاومة".

وحملت الوقفة عنوان "جريمة أميركية بتواطؤ عربي"، تعبيرا عن الغضب من الهجوم الذي تهدد إسرائيل بشنه على رفح جنوبي قطاع غزة.

وحمل متظاهرون لافتات تقول "أميركا رأس الإرهاب"، و"عدوان رفح جريمة أميركية صهيونية"، و"أوقفوا الإبادة".

أردنيون يتظاهرون قرب السفارة الأمريكية في العاصمة الأردنية عمان دعما لفلسطين ورفضًا لـ"الجسر البري" الواصل لإسرائيل#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/xz8RRoxJpV — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) February 23, 2024

هتافات ضد أميركا

وأُطلقت خلال المظاهرة هتافات مؤيدة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وأخرى ضد الولايات المتحدة من بينها "أميركا هي هي.. أميركا رأس الحية"، و"أميركا هي الشيطان.. تدعم الصهيونية".

واستخدمت واشنطن الفيتو (حق النقض) -الثلاثاء- لإحباط مشروع قرار جزائري في مجلس الأمن يدعو إلى وقف إنساني فوري لإطلاق النار في غزة.

ودعا متظاهرون أردنيون ملك البلاد عبد الله الثاني إلى مدهم بالسلاح للقتال ضد إسرائيل.

وحملت الوقفة أيضا شعار "الجسر البري خيانة" في إشارة إلى تقارير عن جسر بري يمتد من الخليج عبر الأردن ثم إلى إسرائيل لإمدادها بالبضائع، وهو ما نفته السلطات الأردنية في وقت سابق.

وفي إيطاليا، خرجت مظاهرة حاشدة بمدينة فلورنسا تضامنا مع الشعب الفلسطيني، وردد المتظاهرون هتافات تطالب بوقف الإبادة في غزة.

مسيرة نحو أيباك

أما في الولايات المتحدة، فقد شارك الآلاف في مسيرة بمدينة نيويورك، الخميس، نحو مقر لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية (أيباك) للاحتجاج على دعمها للمجازر الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.

ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية ورددوا هتافات ضد أيباك، كما وجهوا انتقادات للنائبين في مجلس الشيوخ الأميركي تشاك شومر وكيرستن جيليبراند لتقاضيهما أموالا من اللجنة.

وشهدت المسيرة مشاحنات بين الفينة والأخرى مع شرطة نيويورك، حيث قام أفرادها بتوقيف عدد من المتظاهرين.

وكان متظاهرون متضامنون مع فلسطين قد اقتحموا -الخميس- فندقا كان يقيم فيه الرئيس الأميركي جو بايدن بمدينة سان فرانسيسكو في ولاية كاليفورنيا مطالبين بإعلان وقف إطلاق النار.

وردد المتظاهرون هتافات من بينها "بايدن، لا يمكنك الاختباء، نتهمك بالإبادة الجماعية". وكان الرئيس الأميركي في زيارة للمدينة في إطار حملته للانتخابات الرئاسية.

وتقدم الولايات المتحدة دعما سياسيا واسعا لإسرائيل في حربها على غزة فضلا عن جسر جوي لتزويدها بآلاف الأطنان من الأسلحة والذخائر.