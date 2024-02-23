تخوض فصائل المقاومة الفلسطينية معارك ضارية مع قوات الاحتلال بعدة مناطق في قطاع غزة أبرزها حي الزيتون، في وقت يتواصل فيه القصف الإسرائيلي رافعا حصيلة الشهداء والجرحى إلى أكثر من 100 ألف.

وقالت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– إنها أوقعت قوة إسرائيلية راجلة بين قتيل وجريح خلال كمين في محور التقدم وسط خان يونس.

وقبل ذلك، قالت السرايا إنها استهدفت آلية عسكرية إسرائيلية بقذيفة "آر بي جي" جنوب غزة، مشيرة إلى أنها قصفت بقذائف الهاون حشود الاحتلال في حي الزيتون جنوب شرقي غزة.

كما أفادت سرايا القدس بأن مقاتليها قصفوا مواقع تجمع آليات وجنود الاحتلال جنوب وشرق مدينة غزة وسط القطاع بقذائف هاون من عيار 60، مع اشتداد المعارك في المنطقة.

وأكدت السرايا أنها أوقعت دبابتين إسرائيليتين من نوع ميركافا في كمين محكم بحي الزيتون في مدينة غزة وسط القطاع. وأضافت أنها قصفت تجمعا لجنود وآليات الاحتلال بقذائف الهاون شرق المحافظة الوسطى.

من جانبها، قالت كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- إن مقاتليها استهدفوا مجموعة من جنود الاحتلال داخل منزل جنوب حي الزيتون بمدينة غزة وأوقعوهم بين قتيل وجريح. كما استهدفوا دبابة إسرائيلية من نوع ميركافا بقذيفة "الياسين 105" جنوب غرب حي الزيتون في مدينة غزة.

وفي إحصاء لعملياتها اليومية، قالت القسام إن مقاتليها دمروا ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة "الياسين 105" في منطقة الشيخ ناصر بمدينة خان يونس وأوقعوا طاقمها بين قتيل وجريح.

وأضافت كتائب القسام أن مقاتليها استهدفوا دبابة إسرائيلية من نوع ميركافا بقذيفة "الياسين 105" في حي الزيتون بمدينة غزة، وقوة إسرائيلية خاصة كانت تتمركز بأحد المنازل في حي الأمل، غربي خان يونس، بقذيفة "تي بي جي" مضادة للتحصينات.

وأكدت كتائب القسام أيضا أن مقاتليها قصفوا مع كتائب المجاهدين تجمعا لقوات الاحتلال جنوب حي الزيتون بمدينة غزة بقذائف الهاون واشتبكوا مع أفراد القوة بالأسلحة الرشاشة وأوقعوهم بين قتيل وجريح.

هدف بعيد المنال

في المقابل، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه دمر مسار نفق عثر عليه مؤخرا أسفل مدينة خان يونس يمتد لأكثر من كيلومتر ويُعتبر جزءا من مسار أرضي إستراتيجي ومتشعب، حسب بيان الجيش.

وزعم جيش الاحتلال أن النفق كان يستخدمه المسؤولون بحركة حماس في إدارة العمليات القتالية، مشيرا إلى أنه اشتبك مع مسلحين فلسطينيين كانوا بداخله.

لكن إعلان جيش الاحتلال هذا تزامن مع ما نقلته صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين من أن هدف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتدمير حركة حماس "لا يزال بعيد المنال".

ونقلت الصحيفة أيضا عن قائد لواء "نحال" الإسرائيلي قوله "لم نهزم حماس تماما في شمال غزة وعلينا القيام بالمزيد هناك".

وتأتي هذه التطورات الميدانية في ظل استمرار القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة في غزة. وأعلنت وزارة الصحة في القطاع استشهاد 104 فلسطينيين جراء 10 مجازر ارتكبتها قوات الاحتلال خلال 24 ساعة.

وأوضحت صحة غزة أن عدد الشهداء ارتفع إلى 29 ألفا و514 شهيدا، في حين بلغ عدد الجرحى 69 ألفا و616 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.