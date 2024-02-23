شهيد وإصابات حرجة في قصف الاحتلال سيارة بمخيم جنين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد فلسطيني وإصابة 15 آخرين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي سيارة في مخيم جنين، وقالت إن حالة عدد من المصابين حرجة.

ورصدت الجزيرة آثار قصف مسيرة إسرائيلية السيارة في مخيم جنين، كما نشرت منصات محلية مقاطع فيديو توثق لحظة قصف السيارة من قبل طيران الاحتلال المسير، بينما لم تكشف الوزارة عن هوية الشهيد.

ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر طبية في مستشفى جنين الحكومي قولها إن جثمان الشهيد وصل متفحما.

وأمس الخميس، نفذ 3 شبان فلسطينيين من مدينة بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية، عملية إطلاق نار باتجاه حاجز الزعَيّم شرقي القدس المحتلة، مما أدى إلى مقتل جندي إسرائيلي، وإصابة 8 آخرين، بينهم اثنان بحالة حرجة، قبل أن يستشهد اثنان من منفذي الهجوم، بينما أصيب الثالث.

وذكرت مصادر إسرائيلية أن الشبان الثلاثة استقلوا سيارة نحو حاجز الزعيّم قرب قرية الطور، وافتعلوا حادثا مروريا ثم تقدموا نحو الحاجز، وخاضوا اشتباكا مسلحا مع جنود الاحتلال هناك.

وقال الاحتلال إن المنفذين هم الشقيقان محمد وكاظم عيسى زواهرة (26 و31 عاما) من بلدة بيت تعمر في بيت لحم جنوبي القدس المحتلة، وأحمد عزام الوحش (32 عاما) من بلدة زعترة المجاورة لبيت تعمر.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الهيئة العامة للشؤون المدنية -وهي جهة التواصل مع الجانب الإسرائيلي- أبلغتها باستشهاد الشقيقين زواهرة، وإصابة الوحش "بجروح لم تعرف طبيعتها بعد".