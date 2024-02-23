سفير فلسطين لدى لندن: النظام العالمي لا يعمل

قال السفير الفلسطيني لدى لندن حسام زملط، الجمعة، إن الوضع في بلاده "رهيب"، مؤكدا أن "الشعب الفلسطيني يواجه إبادة جماعية".

وأشار السفير زملط إلى أن فلسطين تسلط الضوء على إخفاقات وأوجه قصور العالم بعد الحرب العالمية الثانية.

وبيّن -في إطار ندوة نظمتها جامعة ابن خلدون التركية بإسطنبول- أن ما يحصل حاليا في فلسطين يعتبر اختبارا للأسس الأخلاقية للنظام العالمي.

وقال زملط "الوضع في فلسطين رهيب بكل معنى الكلمة، ونحن نواجه إبادة جماعية ضد شعبنا".

وأوضح أن إسرائيل تتحرك في إطار خطة لإخلاء قطاع غزة عبر تنفيذ ما قامت به قبل 76 عاما، في إشارة إلى نكبة عام 1948.

وأضاف "لهذا السبب قتلت (إسرائيل) عشرات آلاف الأشخاص، وشردت 1.7 مليون شخص، ودمرت البنية التحتية لقطاع غزة بالكامل، وانتشر الجوع والأمراض المعدية أكثر فأكثر كل يوم".

ولفت السفير الفلسطيني إلى أن "كافة جرائم الحرب في القانون الدولي ارتُكبت، وأن الإبادة الجماعية مستمرة رغم قرار محكمة العدل الدولية".

وأردف "النظام العالمي لا يعمل، ولا فائدة منه، ولم يعد بإمكاننا الحديث عن نظام دولي، فهذا كيان لا يمكن استخدامه واستغلاله إلا من قبل أقوى دول العالم وفي إطار أوامرها".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل -الخاضعة لمحاكمة أمام العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين- حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى الجمعة، 29 ألفا و514 شهيدا، و69 ألفا و616 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، بحسب السلطات الفلسطينية.