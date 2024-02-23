روسيا تعلن استمرار تقدم قواتها بأوكرانيا وتحظر دخول مسؤولين أوروبيين

قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها تقدمت غربا بعد سيطرتها على مدينة أفدييفكا الأوكرانية، في حين قالت وزارة الخارجية الروسية إنها وسّعت بشكل كبير قائمة المسؤولين والسياسيين في الاتحاد الأوروبي الممنوعين من دخول روسيا.

وذكرت وزارة الدفاع -اليوم الجمعة- أن القوات الروسية دمرت أيضا عددا من الأسلحة الأوكرانية المقدمة من الغرب في الأسبوع الماضي، بما في ذلك 7 صواريخ كروز من طراز "ستورم شادو" (ظل العاصفة) قدمتها بريطانيا، وصاروخ أميركي مُوجّه مضاد للطائرات من طراز باتريوت، ومركبة إطلاق، و42 صاروخا من طراز "هيمارس" أطلقتها العديد من أنظمة الإطلاق.

وقالت وزارة الدفاع الروسية -في بيان- إنه بعد السيطرة على أفدييفكا، واصلت وحدات من مجموعة الوسط في القوات الروسية التقدم صوب الغرب.

وأضافت الوزارة "بالتعاون مع الطيران والمدفعية، تغلبت القوات على أعداد ضخمة من الأفراد والمعدات الأوكرانية" في 6 تجمعات سكنية قريبة.

والسيطرة على أفدييفكا، بعد شهور من القتال وسقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى من الجانبين، هو أول مكسب كبير لروسيا منذ الاستيلاء على مدينة باخموت في مايو/أيار الماضي. وما تزال روسيا تسيطر على أقل من خمس الأراضي الأوكرانية.

ممنوعون من الدخول

من جانب آخر، قالت وزارة الخارجية الروسية -اليوم الجمعة- إنها وسّعت بشكل كبير قائمة المسؤولين والسياسيين في الاتحاد الأوروبي الممنوعين من دخول روسيا ردا على أحدث سلسلة من العقوبات التي فرضها الاتحاد.

ووافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على الحزمة الـ13 من العقوبات المتعلقة بـأوكرانيا ضد روسيا يوم الأربعاء، والتي تشمل حظر ما يقرب من 200 كيان وفرد متهمين بمساعدة موسكو في شراء الأسلحة أو التورط في اختطاف أطفال أوكرانيين، وهو ما تنفيه موسكو.

وقالت الخارجية الروسية -في بيان- "يواصل الاتحاد الأوروبي محاولاته غير المثمرة للضغط على روسيا من خلال إجراءات تقييدية أحادية الجانب".

وتابعت الوزارة "ردا على هذه التصرفات العدائية، قام الجانب الروسي بتوسيع قائمة ممثلي المؤسسات الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشكل كبير، الذين أصبحوا ممنوعين من دخول أراضي دولتنا".

وأضافت أن قائمة المنع تشمل ممثلين لأجهزة إنفاذ القانون والمنظمات التجارية الذين قدموا المساعدة العسكرية لأوكرانيا، وممثلي المؤسسات الأوروبية المشاركة في محاكمة المسؤولين الروس، وأولئك الذين جمعوا مواد لدعم فكرة مصادرة أصول الدولة الروسية.

وأكمل البيان أن قائمة المنع الروسية "تشمل أيضا ممثلين للمجلس الأوروبي، وأعضاء المجالس التشريعية لدول الاتحاد الأوروبي، وأعضاء الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا الذين يدلون على نحو منهجي بتصريحات معادية لروسيا".