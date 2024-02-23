حزب الله يعلن تنفيذ هجوم بمسيّرتين ونتنياهو يتفقد مقر القيادة الشمالية

أعلن حزب الله اللبناني اليوم الجمعة استهداف مقر قيادة المجلس الإقليمي في كريات شمونة بطائرتين مسيرتين، مؤكدا إصابة الهدف بدقة، في حين تفقّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مقر القيادة الشمالية للجيش.

وقال حزب الله إنه هاجم 12 موقعا إسرائيليا قبالة الحدود الجنوبية للبنان وفي مزارع شبعا المحتلة. وأضاف أن مقاتليه قصفوا بعشرات صواريخ الكاتيوشا ثكنة كيلَع في الجولان السوري المحتل.

كما استهدف مقر قيادة اللواء الشرقي بثكنة كريات شمونة، وقصف ثكنة يوآف، كما استهدف الحزب منزلا في مستوطنة كفر يوفال يتمركز بداخله جنود إسرائيليون، ومبنيين يتحصّن فيهما جنود في مستوطنتي المنارة والمطلة، وذلك ردا على الاعتداءات الإسرائيلية على القرى بجنوبي لبنان.

في غضون ذلك، أعلن حزب الله مقتل أحد عناصره في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي عبر الحدود، ونعى اثنين من المسعفين اللبنانيين قضيا بقصف إسرائيلي استهدف بلدتي بليدا وبرعشيت جنوبي لبنان.

وأشار الدفاع المدني إلى إصابة 3 أشخاص آخرين، أحدهم وصفت حالتُه بالحرجة.

وبذلك ترتفع حصيلة قتلى حزب الله إلى 211 منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بحسب وكالة الأناضول.

ونقل مراسل الجزيرة عن مصدر أمني قوله إن مسيّرة إسرائيلية أطلقت صاروخين على مبنى سكني في بلدة كفر رِمّان في محيط مدينة النبطية، مما أوقع إصابات.

كما شنّت مقاتلات إسرائيلية غارات على بلدات بليدا ومارون الراس والخيام و كْفَركِلا جنوبي لبنان.

نتنياهو يتفقد الشمال

وقد قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال تفقده مقر القيادة الشمالية للجيش، إن هدفه في الشمال هو استعادة الأمن وإعادة السكان إما بالوسائل السياسية أو العسكرية.

وعلى وقع حرب إسرائيلية مدمّرة على قطاع غزة أدت إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية"، تشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة، وحزب الله وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، أدى إلى سقوط قتلى وجرحى على طرفي الحدود.

وتصاعدت مؤخرا تهديدات من مسؤولين إسرائيليين بتوسيع الهجمات على الأراضي اللبنانية ما لم ينسحب مقاتلو حزب الله بعيدا عن الحدود مع شمال إسرائيل.