الجيش الأميركي يعلن تدمير أهداف في اليمن بعد "تهديد وشيك" لسفنه

أعلن الجيش الأميركي اليوم الجمعة أنه دمر أهدافا تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن، وذلك بعد إعلان الجماعة أمس تنفيذ 3 عمليات عسكرية استهدفت إحداها مدمرة أميركية في البحر الأحمر.

وقالت القيادة الوسطى الأميركية إنها نفذت ضرباتها يومي الخميس والجمعة بعدما رصدت "تهديدا وشيكا" لسفن البحرية الأميركية والسفن التجارية.

وأوضحت أن الضربات أصابت 4 طائرات مسيرة وصاروخي كروز كانت معدة للإطلاق من مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن باتجاه البحر الأحمر.

وأضافت القيادة أنها أسقطت أيضا 3 طائرات مسيرة قرب سفن تجارية في البحر الأحمر، مشيرة إلى أن السفن لم تصب بأضرار.

وقد وثّق مراسل الجزيرة فادي منصور على متن حاملة الطائرات الأميركية "آيزنهاور" جنوبي البحر الأحمر انطلاق طائرات حربية شاركت في اعتراض مسيّرات الحوثيين.

وقال الحوثيون اليوم الجمعة إن القوات الأميركية والبريطانية استهدفت بـ3 غارات منطقة رأس عيسى في مديرية الصليف بمحافظة الحديدة غربي اليمن.

ومنذ يناير/كانون الثاني الماضي تشن القوات الأميركية والبريطانية ضربات على مواقع الحوثيين في اليمن بعد تصاعد هجماتهم بالبحر الأحمر.

ودعما للمقاومة الفلسطينية منذ تصاعد الحرب على غزة يستهدف الحوثيون السفن التي تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية أو أفراد أو تنقل بضائع من إسرائيل وإليها، وقد وسعوا دائرة هجماتهم لتشمل السفن الأميركية والبريطانية عقب بدء الغارات على اليمن.

وأعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع -أمس الخميس- أنهم نفذوا 3 عمليات عسكرية استهدفت إحداها مدمرة أميركية بطائرات مسيرة، والثانية سفينة تجارية بريطانية في خليج عدن، والثالثة تمثلت بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة على مواقع إسرائيلية في إيلات.

جاء ذلك مع تعهد زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي بتصعيد هجماتهم مقابل التصعيد الإسرائيلي في غزة.