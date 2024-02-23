أكثر من 29 ألفا و500 شهيد بغزة منذ بداية العدوان والقصف يتركز على خان يونس

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 29 ألفا و514 شهيدا، و69 ألفا و616 مصابا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأفادت بأن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 10 مجازر في غزة راح ضحيتها 104 شهداء، و160 جريحا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وتركز القصف الإسرائيلي صباح اليوم الجمعة على خان يونس جنوبي قطاع غزة، بعد ليلة قاسية من القصف استهدفت وسط القطاع وشماله، وأسفرت عن استشهاد وإصابة العشرات.

وقال مراسل الجزيرة إن المروحيات الإسرائيلية شنّت غارات على المناطق الغربية من مدينة خان يونس، مضيفا أن أكثر من 60 فلسطينيا استشهدوا باستهداف الاحتلال لمنازل مأهولة، في مناطق متفرقة وسط القطاع وجنوبه منذ مساء أمس الخميس.

وفي مدينة رفح المكتظة بالنازحين جنوبي القطاع، أفادت مصادر طبية باستشهاد 5 أشخاص وإصابة العشرات بقصف إسرائيلي، استهدف منزل عائلة معمر شرق المدينة.

ومنذ مساء أمس، تُسمع أصوات الانفجارات الضخمة من رفح، نتيجة تفجير جيش الاحتلال منازل المواطنين في المناطق الجنوبية الغربية لمدينة خان يونس.

وفي المحافظة الوسطى، وثّقت مشاهد تكدس جثامين الشهداء داخل مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، إثر غارات جوية إسرائيلية استهدفت 4 منازل الليلة الماضية، مما أسفر عن استشهاد أكثر من 40 فلسطينيا، وإصابة 100 آخرين معظمهم من النساء والأطفال.

وفي الشمال، أفاد مراسل الجزيرة بأن غارات إسرائيلية خلّفت 20 شهيدا وعددا من المفقودين في شارع خليفة بحي الزيتون في مدينة غزة، وأشار المراسل إلى أن عددا من الأشخاص لا يزالون في عداد المفقودين، ومصيرهم مجهول جراء تلك الغارات.

وقبل ذلك، أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد عدد من الفلسطينيين، وإصابة آخرين، نتيجة قصف قوات الاحتلال نازحين كانوا متجهين من مدينة غزة إلى الجنوب، بالإضافة إلى عدد آخر من الأشخاص كانوا يصطفون في انتظار وصول مساعدات عند دوار النابلسي، بمدينة غزة.

وكانت وزارة الصحة في غزة أفادت أمس بأن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 9 مجازر في القطاع، راح ضحيتها 97 شهيدا، و132 مصابا خلال 24 ساعة.

وأوضحت الوزارة أن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة ارتفع منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 29 ألفا و410 شهداء، و69 ألفا و465 مصابا.