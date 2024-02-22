مكاسب ميدانية لروسيا وأوكرانيا تتهمها باستخدام صواريخ كورية شمالية

أعلنت روسيا -اليوم الخميس- عن تحقيق مكاسب ميدانية جديدة في شرق أوكرانيا، فيما اتهمتها سلطات كييف باستخدام صواريخ كورية شمالية في هجمات على أهداف مدنية.

وقالت روسيا إن قواتها سيطرت على بوبيدا، وهي قرية صغيرة تقع على مسافة 5 كيلومترات غرب مدينة دونيتسك في شرق أوكرانيا.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية "على جبهة دونيتسك، حرّرت وحدات من المجموعة الجنوبية قرية بوبيدا وحسنت مواقعها على طول خط المواجهة".

من جانبها، اتهمت أجهزة الاستخبارات الأوكرانية -الخميس- روسيا باستخدام صواريخ كورية شمالية في عدة هجمات على أهداف مدنية في أوكرانيا خلّفت أكثر من 20 قتيلا.

وقالت الاستخبارات الأوكرانية "بحسب التحقيق، أطلقت القوات الروسية أكثر من 20 سلاحا كوريا شماليا فوق أوكرانيا. وقُتل 24 مدنيا على الأقل وأُصيب أكثر من 100 بجروح خطيرة".

وأشارت إلى أن الأسلحة المذكورة هي "صواريخ باليستية من طراز هواسونغ-11" ونشرت صورا لحطام الصواريخ على تليغرام.

ولفت المصدر نفسه إلى أن الصواريخ استُخدمت في هجوم في أواخر يناير/كانون الثاني الماضي على منطقة زاباروجيا الجنوبية وفي هجوم آخر على العاصمة كييف في الشهر الجاري.

ولفتت الاستخبارات الأوكرانية إلى أن روسيا أطلقت هذه الصواريخ أيضا في منطقتَي دونيتسك وخاركيف الحدوديتين.

وكانت واشنطن حذرت في وقت سابق من أن كوريا الشمالية ترسل صواريخ باليستية ومنصات إطلاق إلى روسيا، معتبرة ذلك تصعيدا مقلقا في دعم بيونغ يانغ لموسكو.

وفي بيان مشترك صدر في يناير/كانون الثاني الماضي، نددت نحو 50 دولة -بينها الولايات المتحدة ودول أوروبية وكوريا الجنوبية واليابان- بعملية التوريد المفترضة.

آلاف الصواريخ والمسيرات

من جهة ثانية، ذكر المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية يوري إهنات -الخميس- أن روسيا أطلقت أكثر من 8 آلاف صاروخ و4 آلاف و630 طائرة مسيّرة على أهداف في أوكرانيا منذ بدء الحرب في فبراير/شباط 2022.

وقال في تصريحات بثها التلفزيون إن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت 3 آلاف و605 طائرات مسيرة، مما أعطى فكرة عن حجم الهجوم الروسي الهائل على أوكرانيا خلال عامين.

وأضاف إهنات أن هناك فرقا صغيرة متنقلة مكلفة بمهمة التصدي للطائرات المسيرة أصبحت متمكنة الآن من إسقاط جميع الطائرات المسيرة التي تطلقها روسيا ومنها طائرات إيرانية الصنع من طراز شاهد الإيرانية.

وتابع أنه في أحدث هجوم وقع الليلة الماضية، جرى إسقاط 8 طائرات من أصل 10 طائرات مسيرة أطلقتها روسيا فوق 4 مناطق أوكرانية.

وبعد مضي عامين من الحرب، أصبحت موسكو تسيطر على ما يقرب من خُمس الأراضي الأوكرانية، ومنها شبه جزيرة القرم التي ضمتها عام 2014، رغم أن خطوط المواجهة لم تشهد تغييرا كبيرا خلال الـ14 شهرا الماضية.

وتلقت أوكرانيا دعما من حلفائها الغربيين على هيئة أنظمة دفاع جوي متقدمة من بينها وحدات من نظام باتريوت الأميريكية.

وأكد مسؤولون أوكرانيون مرارا أنهم بحاجة إلى المزيد من الأسلحة من الخارج لدعمهم في الحرب.