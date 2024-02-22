وزيرة الاستيطان الإسرائيلية: لا يوجد شعب فلسطيني

ادعت وزيرة الاستيطان الإسرائيلية أوريت ستروك أنه لا يوجد شعب فلسطيني وأنه لا حق للفلسطينيين في إقامة دولة لهم، وذلك بالتزامن مع تسريب معلومات عن قرب إعلان خطة أميركية عربية لتفعيل مبدأ حل الدولتين.

وفي كلمة بالكنيست (البرلمان) الأربعاء، قالت ستروك "كل شخص في العالم يعلم أن هذه أرضنا، إنها أرض إسرائيل ولنا فقط".

وفي مقطع فيديو من كلمتها نشرته اليوم الخميس على منصة إكس، ادعت ستروك أن "كل شخص مثقف في العالم يعلم أنه تم تهجيرنا منها (أرض فلسطين)، وعلمنا على مدى السنين في الشتات وعلم أيضا أعداؤنا ومن يكرهوننا أننا سنعود"، وفق قولها.

وأضافت "لهذا السبب لن تكون هناك أبدا دولة فلسطينية على أرض إسرائيل، لأنه لا يوجد شعب فلسطيني، لا يوجد شعب كهذا"، وفق تعبيرها.

وتنتمي ستروك لحزب الصهيونية الدينية المتطرف الذي يتزعمه وزير المالية بتسلئيل سموتريتش.

وقالت إن رفضها لقيام الدولة الفلسطينية ليس "لكونها فقط غير مستحقة ودون حق تاريخي، وإنما أيضا لأنها تشكل تهديدا وجوديا لإسرائيل والسلام العالمي".

ورد النائب العربي بالكنيست أيمن عودة، على تصريحات ستروك قائلا "الذي يهدد السلام العالمي هو الاحتلال".

تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل قامت على أرض فلسطينية مغتصبة عام 1948، بعد أن هجرت عصابات صهيونية مسلحة الفلسطينيين من أراضيهم.

الدولة الفلسطينية

والأربعاء، صوّت الكنيست بأغلبية ساحقة لتبني قرار رفض الاعتراف الأحادي بالدولة الفلسطينية.

وحصل القرار على 99 نائبا مقابل معارضة 9، من أعضاء الكنيست الـ120.

وكانت انتقادات دولية وجهت إلى وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بعد أن قال في مايو/أيار الماضي إنه لا يوجد شعب فلسطيني.

والأسبوع الماضي تحدثت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية عن خطة أميركية عربية يتوقع الإعلان عنها خلال الأسابيع القليلة المقبلة تشمل جدولا زمنيا صارما لإقامة دولة فلسطينية.