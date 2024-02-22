غانتس يهاجم تغطية قناة الجزيرة للحرب على غزة

وصف عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس تغطية قناة الجزيرة للحرب على قطاع غزة بأنها "تحريضية وغير متوازنة"، مشددا على ضرورة تقييد بثها بالطرق القانونية، حسب زعمه.

وقال غانتس "أنا أعتقد أن قناة الجزيرة تبث بشكل غير متوازن وتتسبب بالتحريض وتنقل ما يحصل من دون دقة".

وأضاف أنه "من وجهة نظر أمنية، يجب تقييد بثها ويجب تمرير المقترح بخصوص ذلك عن طريق قرارات صادرة من المؤسسة الأمنية والحكومة الإسرائيلية ومجلس الحرب والمجلس الوزاري الموسع، وليس بأي طريقة أخرى.. هذا القانون سيُقر كما ينبغي له أن يُقر"، وفق قوله.

وليست المرة الأولى التي يوجه فيها قادة الاحتلال انتقادات لتغطية قناة الجزيرة للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

فبعد أسبوع على بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، قدّم جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) توصياته إلى المستويين العسكري والسياسي بدعم إغلاق شبكة الجزيرة التلفزيونية في إسرائيل، بدعوى أنها "تضر بأنشطة الجيش الإسرائيلي وتعرض القوات المقاتلة للخطر"، وذلك بحسب ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية وقتها.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 29 ألف شخص وإصابة أكثر من 68 ألفا، إلى جانب تدمير مختلف المدن وتهجير السكان وتجويعهم.

وخلال الحرب تعمد جيش الاحتلال استهداف عدد من كوادر الجزيرة، مما أدى لاستشهاد الزميل المصور سامر أبو دقة وإصابة عدد من الزملاء، في مقدمتهم وائل الدحدوح مدير مكتب الجزيرة في غزة الذي استشهد عدد من أفراد عائلته، كما أصيب الأسبوع الماضي مراسل الجزيرة إسماعيل أبو عمر والزميل المصور أحمد مطر بقصف إسرائيلي استهدفهما في رفح جنوبي قطاع غزة.