صرخات من غزة تلخص مأساة الجوع في القطاع المحاصر

بعدما كان القصف الإسرائيلي هو من يقتل الفلسطينيين في قطاع غزة منذ بداية العدوان، أصبح الآن الجوع هو السلاح الذي يفتك بحياة من هرب من قصف ودبابات العدو لينقذ حياته.

فلم يتخيل الفلسطينيون في القطاع المحاصر أن يمر عليهم يوم لا يجدون فيه قطعة خبز، لدرجة أنهم باتوا يطحنون أعلاف الحيوانات لصنع الدقيق منه وإطعام أطفالهم الجياع.

وانتشرت فيديوهات كثيرة على منصات التواصل تظهر المعاناة التي يعيشها سكان القطاع، وتعالت الأصوات من قلب المأساة، وأحد تلك الفيديوهات ما نشره الصحفي الفلسطيني محمد شاهين عبر حسابه على إنستغرام للطفلة الصغيرة مريم محمود التي بكت وأبكت العالم بعبارة "اشتقنا للخبز الأبيض" وهي التي أخذت منها الحرب أباها وازدادت معاناتها وأهلها الذين أصبحوا يفتقرون لأبسط مقومات الحياة.

"اشتقنا للخبز الأبيض".. كلمات مؤثرة من طفلة فلسطينية تلخص واقع الآلاف من الأطفال الذين يواجهون ظروفا صعبة في قطاع غزة pic.twitter.com/omCYBg0AoE — Aljazeera.net • الجزيرة نت (@AJArabicnet) February 21, 2024

المعاناة مع الجوع لا يشتكي منها الأطفال فقط، فحتى الكبار أنهكهم الجوع، وهذا ما ذكره مراسل الجزيرة أنس الشريف عندما قال "منذ أيام أنا والصحفيون نتجول بحثا عن وجبة طعام واحدة ولم نجد شيئا.. شمال غزة لا نستطيع الحصول على أدنى مقومات الحياة".

منذ أيام أنا والصحفيون نتجول بحثا عن وجبة طعام واحدة ولم نجد شيئا .. في شمال غزة لا نستطيع الحصول على أدنى مقومات الحياة

pic.twitter.com/7E2bQp5EAh — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) February 21, 2024

وفي تغريدة صباحية لمراسل الجزيرة إسماعيل غول "بالعادة نقول صباح الخير.. لكن نحن نقول لكم صباح الجوع.. ماذا تجيبون؟!" مخاطبا العالم بعدما لم يجد أكلا يسد جوعه.

بالعادة نقول صباح الخير.. لكن نحن نقول لكم صباح الجوع

ماذا تجيبون؟! — إسماعيل الغول - Ismail Alghoul (@ismail_gh2) February 22, 2024

وقد نفدت الأسواق بغزة من كل البدائل التي حاول السكان سد جوع أطفالهم بها حسب شهادة المواطنين.

الأسواق نفذت من كل البدائل التي حاول السكان سد جوع أطفالهم بها.. pic.twitter.com/WVSsEI0gmi — إسماعيل الغول - Ismail Alghoul (@ismail_gh2) February 21, 2024

الجوع الذي يقتل أهل غزة، والفيديوهات المنتشرة التي تلخص المأساة الحقيقية لأهالي القطاع، وجدت تفاعلا كبيرا على منصات التواصل وأثارت غضب النشطاء، متسائلين "ألا تحرك مثل هذه المشاهد قلوب الحكومات العربية والإسلامية لتقوم ولو بردة فعل بسيطة".

كانت قويه في البداية ولكن لم تستطع أن تتمالك نفسها .. 😔💔*

ناكل السعتر حاف بدون خبز

اشتقت للخبز الأبيض

ألا تحرك مثل هذه المشاهد قلوب أحد الحكومات العربية والاسلامية ليقوموا ولو بردة فعل بسيطة ❗❗❗ ..

لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم pic.twitter.com/DeZvlY64zp — Sultan AL Mahrouqi (@sultan8822) February 21, 2024

"اشتقت للخبز الأبيض " هل لهذا المستوى نحن عاجزون عن مساعدتهم ! الشاحنات متكدسه في معبر رفح ! اليهود تظاهروا وأعاقوا دخول الشاحنات حتى يموت اهالي شمال غزه جوعا! واااااحسرتاااه ويا رب .. ليس لهم غيرك فانصرهم يا الله !#رفح_تباد #مجاعة_غزة pic.twitter.com/e0Rr9wclzB — Laila Abdullah Al Hadhrami (@lailaalhadhrami) February 21, 2024

وقد حذّر بيان للوكالات الأممية الإنسانية من الوضع المتدهور في غزة، وشددوا على ضرورة توفير ضمانات أمنية للسكان لتوزيع المساعدات على نطاق واسع في كل أنحاء القطاع.