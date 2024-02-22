دعم واسع من "مجموعة العشرين" لحل الدولتين

أكد وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا اليوم الخميس وجود دعم واسع بين أعضاء مجموعة العشرين لتطبيق مبدأ حل الدولتين في "الصراع الفلسطيني الإسرائيلي".

وقال فييرا للصحفيين في اختتام اجتماع وزراء خارجية المجموعة في ريو دي جانيرو إن هناك "إجماعا فعليا على حل الدولتين باعتباره الحل الوحيد الممكن للصراع بين إسرائيل وفلسطين".

وأوضح مصدر في الخارجية البرازيلية أن "السبب الوحيد الذي جعل فييرا لا يقول ببساطة أن هناك إجماعا هو عدم تطرق جميع الوزراء لهذه القضية".

وأضاف المصدر أن كل وزير تناول هذه القضية عبّر عن دعمه لحل الدولتين، مشيرا إلى أن عدد هؤلاء الوزراء كبير.

وكان منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل حثّ فييرا على استخدام بيانه الختامي في الاجتماع "ليشرح للعالم أن الجميع في مجموعة العشرين يؤيد" حل الدولتين مع إقامة دولة فلسطينية مستقلة تتعايش مع إسرائيل.

وقال بوريل للصحفيين "الجميع هنا، الجميع، لم أسمع أحدا يعارض ذلك. لقد كان طلبا قويا لحل الدولتين".

وتابع المسؤول الأوروبي "القاسم المشترك هو أنه لن يكون هناك سلام، ولن يكون هناك أمن مستدام لإسرائيل، ما لم يكن لدى الفلسطينيين أفق سياسي واضح لبناء دولتهم الخاصة".

وتواجه إسرائيل ضغوطا دولية بما في ذلك من حليفتها الرئيسية الولايات المتحدة، من أجل إقامة دولة فلسطينية، وهو الأمر الذي رفضه الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي الأربعاء بأغلبية واسعة.

وكان العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة محور التركيز الرئيسي لاجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين، إلى جانب الحرب الروسية الأوكرانية.