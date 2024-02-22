بايدن يشتم بوتين ويصفه بـ"المجنون"

وصف الرئيس الأميركي جو بايدن نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأنه "مجنون"، وذلك خلال حملة جمع التبرعات لإعادة انتخابه أمس الأربعاء في كاليفورنيا.

وألقى بايدن كلمة مقتضبة خلال المناسبة التي أقيمت في سان فرانسيسكو وحضرها مجموعة صغيرة من الإعلاميين، ووجه إلى بوتين شتيمة بذيئة (…).

وكان يتحدث عن تغير المناخ، فقال "لدينا أشخاص مجنونون مثل بوتين وآخرين، وعلينا دائما أن نقلق بشأن الصراع النووي، لكن التهديد الوجودي للبشرية هو المناخ".

ويأتي استخدام بايدن هذه النعوت القوية بحق بوتين في أعقاب مناسبات أخرى وصفه فيها بأنه "سفاح" و"مجرم حرب"، خاصة بعد الحرب الروسية على أوكرانيا.

وأضاف بايدن أن الولايات المتحدة ستعلن الجمعة المقبل عن حزمة عقوبات صارمة جديدة على روسيا بسبب وفاة زعيم المعارضة أليكسي نافالني في السجن.

وكان بايدن قد سُمع يشتم أحد صحافيي شبكة "فوكس نيوز" ويصفه بالوصف البذيء ذاته، في زلة لسان أمام ميكروفون مفتوح في يناير/كانون الثاني 2022.

ولم يفوت بايدن الفرصة لمهاجمة منافسه المحتمل في الانتخابات الأميركية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بعد أن قارن نفسه بنافالني وشبه الأحكام الصادرة بحقه بأنها شكل من أشكال الشيوعية.